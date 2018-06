Supermarktgroep Louis Delhaize sluit zwaar verlieslatende webshop

De Belgische onlinesupermarkt Wink stopt ermee. De webwinkel was sinds zijn start verlieslatend.

Winst maken door online boodschappen te verkopen is erg moeilijk. Dat toont de stopzetting van Wink aan. De dochter van de Belgische supermarktgroep Louis Delhaize maakt al sinds zijn oprichting in 2013 verlies. In juli sluit de webwinkel de deuren, meldt het vakblad LSA.