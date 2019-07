Supermarktketen Jumbo spurt met wind in rug naar België

Stevige groeicijfers, een zegereeks in de Tour de France en felicitaties van Apple-CEO Tim Cook. De Nederlandse supermarktketen Jumbo beleeft topmaanden voor zijn komst naar België.

‘Proficiat Wout van Aert en Jumbo-Visma met een ongelooflijke ritoverwinning in de Tour de France. Geniet van de welverdiende rustdag.’ Niemand minder dan Apple-CEO Tim Cook stuurde dinsdag via Twitter gelukwensen aan de Belgische wielrenner Wout van Aert en zijn team.

De ploeg van de Nederlandse supermarktketen Jumbo beleeft topdagen. Behalve van Aert wonnen ook zijn teammaats Mike Teunissen en Dylan Groenewegen een etappe en schreef Jumbo-Visma de ploegentijdrit in Brussel op zijn naam.

Ook het Amerikaanse technologiebedrijf Apple droeg zijn steentje bij tot die zegereeks. De renners van de ploeg krijgen meerdere keren per dag via hun iPhone een voedingsmenu doorgestuurd, dat een diëtist op basis van tal van data en een speciale app op zijn MacBook opmaakt.

Snelle tomatensoep

Voor Jumbo is het allemaal onbetaalbare reclame, die de recente groeispurt van het bedrijf onderstreept. Gisteren bleek dat de Nederlandse keten opnieuw een uitstekende eerste jaarhelft achter de rug heeft. De omzet steeg met 16,5 procent naar ruim 4,6 miljard euro.

De omzetgroei was deels te danken aan de overname van 44 winkels, waardoor Jumbo intussen 662 vestigingen uitbaat in Nederland. Maar ook de bestaande winkels boerden zo goed dat het marktaandeel van Jumbo in Nederland een historisch record van 21,6 procent bereikte.

Volgens Jumbo, dat geen winstcijfers bekendmaakt, zijn er verschillende redenen waarom het bedrijf sneller groeit dan de markt. ‘Het is een optelsom van onze service, lage prijzen en de uitbreiding van ons vers assortiment met vers bereide maaltijden’, zegt financieel directeur Ton van Veen in de zakenkrant Het Financieele Dagblad. Maar van Veen ziet ook rugwind door de sportieve prestaties van Jumbo-Visma en van Max Verstappen, de formule 1-rijder die in ruil voor sponsoring op de website van Jumbo zijn lievelingsrecept voor ‘snelle tomatensoep met ballen’ vrijgeeft.

Overnames

Het bedrijf van de familie van Eerd heeft in Nederland een verschroeiende groei achter de rug. In 2009 had het met een jaaromzet van 1,5 miljard euro amper 5 procent van de markt in handen. Maar de overname van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2012 zette het merk nationaal op de kaart. In 2016 nam Jumbo ook de restaurantketen La Place over. Maandag maakte het bedrijf ook de overname van zes supermarkten van Agrimarkt in Zeeuws-Vlaanderen bekend.