'Telg van familie Agnelli flirtte met Giorgio Armani'

In maart namen de Agnelli's via de familieholding Exor nog een minderheidsbelang in de Franse schoenenmaker Louboutin. Vorig jaar waren ze al hoofdaandeelhouder geworden van de Chinese luxegroep Shang Xia, waarin ook het Franse modehuis Hermès een belang heeft.

Prestige

Elkann zou van plan geweest zijn via Exor of de autobouwer Ferrari, die gecontroleerd wordt door de familieholding van de Agnelli's, een participatie te nemen in Armani. 'Maar zijn voorstel is begin deze maand verworpen door de modeontwerper.'