Thuiswerkende Belgen kopen meer dierenvoeding

Belgen gaven vorig jaar 7,8 procent meer uit aan dierenvoeding. De reden is waarschijnlijk thuiswerk door corona. 'Mensen soigneren hun dieren meer en ze kopen ook meer dieren', zegt Thierry le Grelle, de topman van de speciaalzaak Tom&Co.

Toen een jaar geleden het coronavirus opdook, sloegen mensen massaal proviand in in de supermarkt, maar ook in dierenspeciaalzaken werd gehamsterd. 'Het waren onzekere tijden en dus sloegen mensen meer voeding in voor hun kat, hond of ander huisdier', zegt le Grelle, de topman van de 174 dierenwinkels van Tom&Co.

De essentie Belgen gaven vorig jaar aanzienlijk meer uit aan voeding voor dieren.

De waarschijnlijke reden is thuiswerk. Mensen zijn meer thuis en nemen een dier in huis, ter gezelschap.

De Belgische dierwinkelketen Tom&Co profiteert van de trend en groeide vorig jaar bijna dubbel zo hard als de markt.

Dat komt ook door de transformatie die de ondernemers achter het bedrijf doorvoerden sinds ze Tom&Co in 2016 kochten van Delhaize.

Belgen gaven in 2020 6.44,4 miljoen euro uit aan dierenvoeding, of 7,8 procent meer dan het jaar voordien. Het is de eerste keer dat de groei zo uitgesproken is, meldt het onderzoeksbureau GfK. De jaren voordien bedroeg die telkens enkele procenten.

Opvallend is dat de groei in kilo's trager verliep, met 4,7 procent naar 216.500 ton voeding. Dat wijst erop dat mensen duurdere voeding kopen. 'Mensen soigneren hun dieren meer als ze thuis werken', zegt le Grelle. 'Die een trend is al langer bezig. Door thuiswerk kopen de mensen ook meer dieren. Ik ken asielen die bijna leeg zijn.'

Delhaize

Le Grelles keten Tom&Co groeide harder dan de markt. De omzet van zijn bedrijf steeg 15 procent tot 241 miljoen euro. 'We groeiden door corona, maar ook door ons vernieuwingsplan, dat we in 2016 in gang zetten.'

In dat jaar kochten le Grelle en medevennoot Lionel Desclée Tom&Co van Delhaize. Tom&Co was geen prioriteit meer voor Delhaize, en dat wist le Grelle als financieel adviseur gespecialiseerd in overnames en fusies maar al te goed. Samen met Desclée - die jarenlang manager was bij Delhaize - overtuigde hij Delhaize om de dierenwinkels te verkopen.

Mensen kopen meer dieren. Ik ken asielen die nagenoeg leeg zijn. Thierry Le Grelle CEO Tom&Co

Destijds boekte Tom&Co 176 miljoen euro omzet. De groei in de jaren nadien kwam niet zonder slag of stoot. 'Ik heb altijd geloofd in het potentieel van onze keten, maar de realisatie van onze plannen was in de praktijk moeilijker dan op papier', zegt le Grelle.

Tom&Co draaide op de systemen van Delhaize en moest zijn eigen IT uitbouwen. 'Daar hebben we veel energie, geld en tijd in geïnvesteerd. Net als in de verfraaiing van onze winkels en de verbetering van ons aanbod', zegt le Grelle. 'Sinds de overname maakten we dan ook verlies, al hadden we dat voorzien. Door de groei van vorig jaar maakt Tom&Co weer winst. In 2022 verwachten we onze historische winstmarge weer te evenaren.' In zijn hoogdagen haalde Tom&Co een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 5 procent.

Frankrijk

Net als in de voorbije jaren wil de keten elk jaar vijf tot tien nieuwe winkels openen. 'Vorig jaar lukte dat niet door corona, maar dit jaar openen we weer vijf winkels', zegt le Grelle. Hij wil 'op termijn' 250 winkels hebben.

In België komen er maar occasioneel nieuwe winkels. 'De focus ligt op Frankrijk. Delhaize opende er in 2011 de eerste winkels, maar pauzeerde de expansie nadien. Na de overname gingen wij door. Er zijn nu 42 Franse winkels', zegt le Grelle. 'Eerst openden we alleen winkels ten noorden van Parijs. Nu zitten we in de regio rond Parijs en trekken we verder zuidwaarts.'

+15% omzet Tom&Co De omzet van Tom&Co steeg vorig jaar met 15 procent tot 241 miljoen euro.

De keten wil ook groeien met haar webwinkel. De webshop van Tom&Co komt van ver. Een jaar geleden was het zelfs niet mogelijk alle producten in de winkel af te halen. Ze thuis laten leveren was onmogelijk. Het afgelopen jaar lanceerde Tom&Co volwaardige afhaalpunten en levert het aan huis.

E-commerce

Net als veel andere ketens wier winkels met een franchiseovereenkomst door zelfstandige ondernemers worden uitgebaat, zijn thuisleveringen en e-commerce geen simpel verhaal voor Tom&Co. Voor de zelfstandigen is het niet leuk als hun klanten hun spullen geleverd krijgen uit het centrale magazijn en ze niks van de omzet krijgen.

Le Grelle erkent de moeilijkheid. 'Maar uiteindelijk beslist de klant. Sinds corona winkelen mensen nog meer online, ook al zijn onze essentiële winkels altijd open gebleven. Toen we dat in de gaten kregen, zijn we ervoor gegaan en hebben we onze webwinkel uitgebreid.'

Tom&Co Belgische keten van dierenwinkels 130 winkels in België, twee in Luxemburg, 42 in Frankrijk

Omzet (2020): 241 miljoen euro

Winst: onbekend, maar sinds vorig jaar winstgevend

Eigenaars: Thierry le Grelle, Lionel Desclée en (sinds twee jaar) Philippe Dechamps

Werknemers: 100, maar inclusief franchisenemers en hun personeel verschaft de keten een inkomen aan 1.000 mensen.

De thuis geleverde pakjes komen uit de magazijnen van Tom&Co. 'We bekijken nog of en hoe we de franchisenemers ervoor kunnen vergoeden', zegt le Grelle. 'We bekijken ook of de franchisenemers zelf pakjes bij klanten thuis kunnen leveren.'

Volgt Tom&Co niet met e-commerce, dan dreigen e-commercespelers als het Duitse Zooplus, Amazon of Bol.com klanten weg te lokken. Bol.com laat weten dat de verkoop van kattensnacks aan Belgen sinds de start van de coronacrisis met 143 procent steeg. En dan zijn er nog de supermarkten, die ook dierenvoeding verkopen via hun webwinkels.