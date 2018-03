Tien Carrefour-hypermarkten dicht door staking

Nog twee Carrefour-hypermarkten in Wallonië hebben zich zaterdag aangesloten bij de stakingsactie tegen de aangekondigde herstructurering, waarbij in België meer dan 1.200 banen op de tocht staan. In totaal zijn zaterdag tien hypermarkten dicht, waarvan eentje in Vlaanderen (Genk). Vrijdag waren er acht gesloten.