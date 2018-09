Tien geldvragen aan Dominique Michel (CEO Comeos)

Dominique Michel is CEO van de handelsfederatie Comeos. ‘Tijdens mijn carrière heb ik al een paar keer de overstap gemaakt naar een job waar ik minder verdiende.’

1. Van wie kreeg u de waardevolste les over geld?

‘Van mijn vader. Die vond dat je aan financiële vraagstukken zo weinig mogelijk tijd moest spenderen. Die les pas ik al jaren systematisch toe door mijn financiën zo eenvoudig mogelijk te houden. Ik ga niet tot het uiterste om nog een allerlaatste cent te besparen, onderhandel niet over prijzen of doe geen grote vergelijkende studies. Vermoedelijk heb ik zo al veel geld verloren, maar ik heb wel veel tijd gewonnen.’

2. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Jaren geleden belegde ik een som geld op de beurs. Het beheer liet ik over aan een vermogensbeheerder en voor de rest volgde ik de beurskoersen nooit van heel nabij. Maar als ik nu zie welk rendement ik na al die jaren heb gerealiseerd, zelfs na de crisissen, is dat veruit mijn verstandigste financiële zet.’

3. Van welke financiële beslissing hebt u spijt?

‘Dat ik niet méér in aandelen heb geïnvesteerd. Op een moment dat ik de financiële ruimte had, heb ik dat één keer gedaan. Misschien had ik daarna wat vaker een deeltje van mijn vermogen in aandelen moeten stoppen.’

4. Wat is het grootste financiële risico dat u al hebt genomen?

‘Tijdens mijn carrière heb ik al een paar keer de overstap gemaakt naar een job waar ik minder verdiende. Een job moet aan twee criteria voldoen: ik moet er iets van leren en ik moet er iets mee kunnen verwezenlijken. Geld is van ondergeschikt belang.’

5. Wat is uw grootste ergernis over geld?

‘Het gebrek aan transparantie bij energieleveranciers. Ze zouden je zelf automatisch de beste dienst voor de beste prijs moeten aanbieden. Nu moet je eigenlijk elk jaar contact opnemen met je leverancier, anders blijf je hangen in een tariefplan dat al snel niet langer voordelig is. Daar verdienen de energieleveranciers tonnen geld mee.’

6. Waaraan spendeert u met plezier geld?

‘Aan reizen. We trekken vier of vijf keer per jaar naar het buitenland. Ik heb nog vier jaar bij de Verenigde Naties in New York gewerkt, waar ik het reisvirus te pakken heb gekregen. De laatste verre reis bracht ons naar Mexico, waar we met een groepje en een lokale gids door het land trokken. Dat doe ik liever dan met enkele duizenden toeristen naar hetzelfde dorpje te trekken.’

7. Koopt u vaak online?

‘Weinig. Alleen mijn vakanties boek ik via het internet. Een of twee keer per jaar koop ik kleding, als ik op vakantie ben in Italië. Dat is toch een andere ervaring dan vier paar schoenen bestellen en vervolgens drie paar terug te sturen.’

8. Betaalt u al vaak met de smartphone?

‘Lang niet zo vaak als ik zou willen. Ik ben geen fan van cash en ben een groot voorstander van smartphonebetalingen. Jammer genoeg hinkt ons land op dat vlak achterop. In Afrika kan je vaak in de kleinste winkeltjes met de smartphone betalen, terwijl dat bij ons lang niet overal mogelijk is. Dat vind ik vreemd.’

9. Maakt u zich soms zorgen over uw pensioen?

‘Nee, want ik heb maatregelen genomen. Ik doe aan pensioensparen, heb wat in vastgoed geïnvesteerd en bezit een kleine beleggingsportefeuille. Oud worden is niet leuk, maar met slechts een minimum aan financiële middelen wordt het helemaal een catastrofe.’

10. Wat is de grootste luxe die u zichzelf veroorlooft?