'Tiffany slaat bod LVMH af'

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany gaat niet in op het overnamevoorstel van het Franse luxeconcern LVMH.

LVMH, dat eigendom is van de luxepaus Bernard Arnault en luxemerken als Louis Vuitton en Veuve Clicquot bezit, bevestigde dit weekend het bod van 14,5 miljard dollar op Tiffany. De raad van bestuur van Tiffany heeft het bod beoordeeld en vindt de prijs van 14,5 miljard of 120 dollar per aandeel 'ondergewaardeerd'. Dat melden bronnen aan de Britse zakenkrant Financial Times.

Tiffany, dat een beurswaarde van 11,9 miljard dollar heeft, telt meer dan 300 winkels en behoort tot de grootsten in de juwelenindustrie, samen met Cartier en Bulgari, dat al eigendom is van LVMH. Maar volgens analisten kan Tiffany de Europese concurrenten niet bijhouden en kampt het met slabakkende verkoopcijfers.

Strategie

Het bod toont twee dingen. Ten eerste past het in de strategie van het Franse bedrijf om uit te breiden in Amerika, zijn tweede belangrijkste markt na Azië. Eerder deze maand opende in Texas al een nieuwe Louis Vuitton-fabriek.

Maar het bod op Tiffany toont ook hoe LVMH wil inzetten op zijn juwelentak om de positie van het luxe-imperium te verstevigen. Naast kleren en tassen verkoopt LVMH champagne, wijn, parfums en horloges. Maar de modetak blijft de grootste geldmachine, met een omzet van 18,5 miljard, tegenover 4,1 miljard voor juwelen en horloges. In die sector ziet het bedrijf nog groeimogelijkheden

Louis Vuitton

De voorbije tien jaar steunde LVMH vooral op de verkoop van de lederwaren van Louis Vuitton. Het exclusieve tassen- en valiezenmerk staat voor meer dan de helft van de omzet van de kleding- en lederwarendivisie. Die is op haar beurt goed voor 40 procent van de groepsomzet. Zowat 31 procent van alle Vuitton-tassen, -kleedjes en -schoenen wordt verkocht in Azië, de 11 procent in Japan niet meegerekend. Vooral in China zijn de producten zeer populair.