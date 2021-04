Tonton Tapis-topman veroordeeld voor fraude

Met de slogan 'goedkoper is strafbaar', maakte de intussen 75-jarige Debor in de jaren 80 en 90 naam als de man achter de bekende tapijtenketen Tonton Tapis. Met zijn borstelige snor en eigthiespermanent was hij het uithangbord van de groep, die op haar hoogtepunt een vijftigtal winkels telde in België en het buitenland. Het bedrijf sponsorde kort ook een wielerploeg met Roger De Vlaeminck als ploegleider.