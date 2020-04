Topman Ahold Delhaize: 'We weten niet wat er na het hamsteren komt'

Ahold Delhaize heeft een goed kwartaal achter de rug. Maar topman Frans Muller tempert te hoge verwachtingen. 'We weten niet wat er nog op ons afkomt.'

De Nederlands-Belgische supermarktketen Ahold Delhaize boekte in het eerst kwartaal ongeveer 15 procent meer omzet dan vorig jaar en ook de winstmarge zal naar verluidt hoger liggen. Verwonderlijk is dat niet na de lockdown en de hamsterwoede van de afgelopen weken. In de VS steeg de verkoop in maart zelfs met 34 procent, in Europa met 16 procent. De winstmarge voor het hele jaar blijft overeind en zal in lijn liggen met de 4,2 procent van vorig jaar. De vrije cashflow zal met meer dan 1,5 miljard euro iets hoger liggen door uitstel van investeringen. Toch verhoogt topman Frans Muller de omzet- en winstverwachtingen voor het hele jaar niet. Voorzichtigheid is geboden, zegt hij.

Muller: 'Er is nog erg veel onzekerheid voor de rest van het jaar. Die is te groot om onze prognose aan te passen. We hebben tot nu tot 170 miljoen euro uitgegeven aan de beveiliging en ondersteuning van het personeel, de reiniging van de winkels en het aantrekken van nieuwe mensen, want het ziekteverzuim ligt hoger. Maar we weten niet hoe het zich verder ontwikkelt. Ik vermoed dat dit niet het einde is. In België en Nederland zien we weer een normale omzetontwikkeling. Maar in de VS lopen we twee weken achter en is de beschikbaarheid van sommige producten nog altijd laag.'

De diepvriezers en keukenkasten van de mensen in Europa en de VS liggen vol. Dat moeten ze ooit opeten. Het is dus heel moeilijk in te schatten hoe de vraag er na corona uitziet. Frans Muller Topman Ahold Delhaize

Behalve de 'coronakosten' is het volgens Muller ook moeilijk in te schatten hoe het klantengedrag zal evolueren. 'De mensen in Europa en de VS hebben massaal gehamsterd. Hun diepvriezers en keukenkasten liggen vol. Dat moeten ze ooit opeten. Het is dus heel moeilijk in te schatten hoe de vraag er na corona uitziet. En wat met de economie? Veel landen en een hoop bedrijven zullen in de problemen komen, met veel werkloosheid als gevolg, en dat kan een impact hebben op de voedingssector. Daarom blijven we bij onze prognose.'

Online verkoop

Volgens Muller is de onlineverkooop in het eerste kwartaal wel opnieuw gestegen. 'Voor corona hadden we al plannen om de capaciteit daar te verhogen omdat we aan ons maximum zitten. We handhaven die plannen. In Nederland zetten we twee homeshoppingcenters op, in de VS installeren we in 1.000 winkels click-and-collectafhaalpunten en in België breiden we het bol.com-aanbod uit naar Franstalig België. In deze coronatijden is de gemiddelde aankoop per transactie groter en wordt meer vers gekocht omdat men meer thuis kookt. Maar hoe lang dat duurt, is moeilijk in te schatten'.

Dominique Leroy De voormalige CEO van de telecomoperator Proximus, Dominique Leroy, is woensdag met meer dan 99 procent van de stemmen herverkozen tot lid van de raad van commissarissen van Ahold Delhaize. Ze was al sinds 2016 lid. Daar komt nog eens vier jaar bij. 'Ze is een heel goede bestuurder', zegt topman Frans Muller, 'ik ben heel blij dat ze de volgende vier jaar opnieuw bij ons zal zijn.' De foodretailsector is voor Leroy geen onbekende. Ze werkte 24 jaar voor Knorr- en Ola-producent Unilever en ook bij de koekjesproducent Lotus Bakeries was ze jarenlang bestuurder.

Vorig jaar investeerde Ahold Delhaize meer dan 100 miljoen euro in zijn Belgische winkels. Maar de omzet in het vierde kwartaal stagneerde. Muller: 'We wonnen wel marktaandeel in een krimpende markt en ik vermoed - ik ken de exacte cijfers nog niet - dat we in het eerste kwartaal opnieuw marktaandeel hebben gewonnen. Veel klanten kochten dicht bij huis en met ons netwerk zitten we op heel goede locaties, dicht bij de klant.