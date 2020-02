Topman Carrefour België vertrekt

Geoffroy Gersdorff is niet langer de secretaris-generaal van de Belgische divisie van de Franse supermarktketen Carrefour. Sinds 10 februari is hij aan de slag als directeur Goederen en Aanbod Voeding.

De jongste kwartaalcijfers van Carrefour waren niet om over naar huis te schrijven. In 2019 daalde de verkoop met 1,5 procent. De verkoop in de Belgische Carrefour-winkels loopt al jaren terug, ondanks herstructureringen en marketingcampagnes. 'Ik zou zeggen dat we in 2020 opnieuw moeten kunnen groeien', zei Gersdorff in november aan De Tijd.