Topman Delhaize: 'Over drie jaar naar dik 3 procent winstmarge'

De nieuwe strategie van Delhaize en de samenwerking met Albert Heijn werpen hun vruchten af. 'De historische winstmarges van Delhaize zijn binnen handbereik', zegt topman Frans Muller.

Nadat de Belgische supermarktketen Delhaize jarenlang slabakte - de omzet steeg in 2017 met amper 0,2 procent - maakte de keten in 2018 een comeback. Zowel de winst als de omzet gingen duidelijk vooruit (zie inzet).

Delhaize in 2018 Omzet: 5,1 miljard euro (+2,9%). Onderliggende bedrijfswinst: 141 miljoen euro (+26,6%). Onderliggende bedrijfswinstmarge: 2,8% (+0,6 basispunten). Marktaandeel: 24% (+0,2 basispunten).

'Ik ben blij dat Delhaize weer groeit. Met al onze winkels winnen we marktaandeel, ook de geïntegreerde', zegt Frans Muller, de CEO van Delhaizes moederbedrijf Ahold Delhaize . Het bedrijf stelde woensdag zijn resultaten over 2018 voor.

'We verbeterden prijsperceptie en de promotiekracht van Delhaize. Daarnaast zijn veel winkels vernieuwd. We passen ook ons aanbod aan: in het nieuwe Fresh Atelier verkopen we vers bereide producten, we focussen op wijn en andere delicatessen zoals worsten en kazen. Er is meer innovatie en er wordt meer geprobeerd.'

Daarnaast loste Delhaize zijn logistieke probleem op. In 2017 kampte de keten met lege rekken. 'Er zijn minder storingen en dat speelt zeker een rol.'

Delhaize werkte aan zijn prijsperceptie en zijn promobeleid en toch stijgt de winst voor het eerst in jaren fors. Hoe komt dat?

Frans Muller: 'We hebben onze kosten verlaagd, bijvoorbeeld in de logistiek. We moeten minder vervallen producten weggooien.'

Delhaize en Albert Heijn leren van elkaar. We hebben nu bijvoorbeeld taartjes van La Lorraine in onze Nederlandse winkels. Frans Muller CEO Ahold Delhaize

'We besparen ook kosten dankzij de fusie van Ahold en Delhaize (in 2016, red.). We hebben toen de Nederlandse en Belgische prijzen die we aan onze leveranciers betalen met elkaar vergeleken. We hebben ze voor een groot deel geharmoniseerd. Dat inkoopvoordeel is geen eendagsvlieg, maar tikt aan in de jaren erna. Verder delen we heel veel dingen met elkaar: hoe koop je reclame, verpakkingen of elektriciteit in?'

'Momenteel zijn we bezig met een aantal strategische leveranciers. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met Belgische leveranciers van brood en banket in de rest van ons netwerk. We hebben nu bijvoorbeeld taartjes van La Lorraine in onze Nederlandse winkels (Albert Heijn, red.). Andersom verkopen we borrelhapjes zoals olijven en worstjes van het Nederlandse A-ware bij Delhaize.'

Vorig jaar vervingen de hygiëneproducten van de Nederlandse keten Etos die van het huismerk van Delhaize en de Delhaize-chocolade werd vervangen door het Delicata-merk van Albert Heijn. Komen er nog dergelijke ingrepen?

Muller: 'Ik denk dat dat nog gaat groeien, aan beide kanten. We hebben heel mooie Belgische leveranciers van vis, delicatessen en gesneden vleeswaren die we verder willen uitrollen in ons Europese netwerk. Voor de door Delhaize gebottelde wijn is er ook potentieel in de rest van Europa en in de VS.'

Ik wil een hoge 3 procent winstmarge bereiken. In twee tot drie jaar tijd moeten we dat halen. Frans Muller CEO Ahold Delhaize

Waar wil u naartoe met de winst van Delhaize?

Muller: 'We zitten nu aan 2,9 onderliggende bedrijfswinstmarge. 3 procent is te weinig ambitie. Ik wil een hoge 3 procent bereiken. Dat is niet voor volgend jaar, maar het moet wel sneller gaan dan vijf jaar. In twee tot drie jaar tijd moeten we dat halen. Het is haalbaar, want historisch zat Delhaize aan dat percentage.'

Wat is de strategie nu Albert Heijn in België blijft bestaan, naast Delhaize? Delhaize met kwaliteit en Albert Heijn met forse promoties zoals 1+2 gratis?

Muller: 'Nee, dat is te simpel gezegd. Albert Heijn scoort in België met zijn verrassende assortiment aan Hollandse prijzen en zijn diverse en jonge personeel. Delhaize met zijn uitgebreide assortiment.'

Het marktleiderschap veroveren van Colruyt? Ik vind het altijd mooi om ambitie te hebben. Frans Muller CEO Ahold Delhaize

'Beide hebben echt een ander type klant, blijkt uit het onderzoek dat we in de afgelopen jaren hebben gevoerd. Delhaize en Albert Heijn werken ook nauwer samen. Er komen geen Albert Heijns om de hoek waar er al een Delhaize is.'

'Beide merken groeien en halen meer marktaandeel. Dat is een heel mooi verhaal. De vraag is: ten koste van wie gaat dat? Want de markt groeit niet in België.'

Waarnemers zeggen: Delhaize en Albert Heijn willen het marktleiderschap veroveren van Colruyt?

Muller: 'Ik vind het altijd mooi om ambities te hebben.'

En die heeft u wel degelijk?