Topman FNG (Brantano) stapt onverwacht op

Dieter Penninckx is niet langer CEO van het beursgenoteerde modebedrijf FNG. Het nieuws komt er nu de schuldgraad van het bedrijf door corona stijgt en de presentatie van de jaarresultaten voor onbepaalde duur is uitgesteld.

FNG kondigde het onmiddellijke vertrek van Penninckx zondagavond aan. Voorzitter Roald Borré zegt dat Penninckx stopt door gezondheidsredenen. 'Hij moet het een heel pak kalmer aan doen.'

Het modebedrijf is de eigenaar van winkelketens en modemerken als Brantano, Fred & Ginger, CKS, het Nederlandse Miss Etam en het Scandinavische Ellos. Er werken 3.000 mensen.

Penninckx krijgt geen andere functie bij FNG . 'Of dat op langere termijn alsnog gebeurt, is koffiedik kijken. Maar nu is het niet aan de orde', zegt Borré.

Corona

Het is opvallend dat het bedrijf Penninckx definitief vervangt en geen tijdelijke oplossing uitdokterde. 'Penninckx heeft tijd nodig om te herstellen en het is niet duidelijk hoe lang dat duurt, terwijl er duidelijkheid nodig is over het leiderschap. Bovendien is hij de man die het bedrijf uitbouwde via overnames. Hij ging op zoek naar overnamekandidaten en kocht ze. Overnames zijn in deze tijd niet aan de orde', zegt Borré, verwijzend naar de coronacrisis.

FNG Belgische modegroep die kleding verkoopt in haar eigen (web)winkels in België, Nederland en Scandinavië. Ze is via externe winkels ook actief in onder andere Duitsland en Spanje.

Bekend van de ketens Brantano, CKS en Fred & Ginger.

In 2003 opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren 44 procent van het bedrijf.

Omzet*: 781,5 miljoen euro.

Aangepaste ebitda*: 136,4 miljoen euro. *: Pro-formacijfers FNG en Ellos Group voor de twaalf maanden voor 30 juni 2019.

Manu Bracke volgt Penninckx op. Hij is samen met Penninckx en diens echtgenote Anja Maes de oprichter van FNG. 'Bracke is al jaren de operationeel directeur. Hij is de geschikte opvolger, want er is veel operationeel werk te doen bij FNG: de gevolgen van corona en de integratie van de overname van Ellos (de Scandinavische kledingwebwinkel die FNG vorige zomer overnam, red.)'

Maes blijft actief bij FNG. Ze is creatief directeur.

Schulden

Penninckx verlaat het bedrijf op een erg moeilijk moment. FNG wordt hard getroffen door de coronacrisis. De Belgische winkels zijn al anderhalve maand dicht. Ook in Nederland waren er de laatste weken een pak minder mensen in de winkelstraat.

Dat zorgt voor minder inkomsten en dus ook minder winst. Elk modebedrijf heeft er last van, maar FNG des te harder. Het bedrijf heeft veel schulden en als de winst daalt, stijgt de verhouding tussen winst en schulden. Als de schuldratio te fors stijgt, nemen de banken de controle over en is het voortbestaan van het bedrijf in gevaar.

FNG heeft ruim 400 miljoen euro schulden. Die schuldenberg was voor de coronacrisis vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Dat dat cijfer waarschijnlijk oploopt, erkende Penninckx een maand geleden.

Geen jaarresultaten

Bovendien kwam FNG twee weken geleden met het nieuws dat het de publicatie van zijn jaarverslag van 2019 uitstelt. Daarom is het nog steeds niet duidelijk hoe de financiële toestand van het bedrijf was in het boekjaar dat ruim vijf maanden geleden eindigde. Bovendien is het nog niet duidelijk wanneer FNG zijn jaarresultaten van 2019 wel zal bekendmaken. De vertraging is volgens het bedrijf te verklaren door het feit dat de auditwerkzaamheden langer duren dan verwacht.

440 miljoen Schulden FNG heeft ruim 440 miljoen euro schulden. Die schuldenberg was voor de coronacrisis uitbrak vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda).

De vraag rijst of het bedrijf drastische maatregelen moet nemen om te kunnen overleven. Moet het bijvoorbeeld onderdelen verkopen of een kapitaalverhoging doorvoeren? 'Elk bedrijf bekijkt vandaag door de coronacrisis verschillende opties', antwoordt Borré. Hij wijs erop dat FNG begin dit jaar aankondigde 50 winkels te sluiten in Nederland. 'Er zullen gepaste beslissingen moeten worden genomen, maar momenteel is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.'

Door de problemen van de laatste weken is de waarde van het FNG-aandeel gedaald naar een historisch dieptepunt. Een aandeel was vrijdag 4,66 euro waard, tegenover 17,90 euro begin dit jaar.