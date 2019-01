Topman Pearle ontslagen wegens pesten Belgische werknemers

De Benelux-topman van de Pearle-brillenwinkels wordt ontslagen nadat elf Belgische werknemers melding maakten van woede-uitbarstingen en alcoholmisbruik.

De Nederlandse brillenwinkelreus Grandvision , het bedrijf achter de Pearle-winkels, ontslaat zijn topman voor de Benelux Leo van Welij. Dat bevestigt het bedrijf aan de Nederlandse zakenzender RTL Z. Zijn vertrek, voorzien voor 1 april, is het eindresultaat van een intern conflict dat al jaren aansleept.

Elf werknemers van de Belgische afdeling klaagden in maart vorig jaar bij hun manager of vertrouwenspersoon over wangedrag door de Nederlander. Hun klachten: intimidatie van het personeel met agressief verbaal gedrag, excessieve alcoholconsumptie tijdens werktijd, onruststokerij binnen de organisatie en vriendjespolitiek.

Tijdens een bijeenkomst in juni 2017 met tientallen aanwezigen zou hij zelfs dronken van zijn stoel gevallen zijn.

De klokkenluiders vonden gehoor bij het topmanagement, want Grandvision zette Van Welij vrijwel meteen op non-actief. De topman had zich al ziek gemeld. In mei vorig jaar liet het bedrijf aan de Benelux-topman weten dat hij ontslagen wordt.

Juridisch gevecht

Dat leidde tot een juridisch gevecht waarvan de details nu bekend raken na een recent vonnis van de Utrechtse kantonrechter. Grandvision wou het contract via de rechter ontbinden wegens een 'ernstig verstoorde arbeidsrelatie'. Van Welij eiste echter een ontslagvergoeding van 3 miljoen euro, omdat het ontslag volgens hem onterecht was.

Hij betwistte voor de rechter dat hij een alcoholprobleem had - het ging om tijdelijke verschijnselen van overbelasting en oververmoeidheid - en schrijft de werknemersklachten toe aan jaloezie en onderling geroddel. Van Welij, die midden in 2016 de CEO werd over Grandvision Benelux, voerde begin 2018 - dus kort voor de meldingen door de klokkenluiders - een sanering uit.

De rechter wijst zijn verzoek echter van de hand, wat voor Grandvision de weg nu vrijmaakt om hem bij het begin van het tweede kwartaal zonder miljoenenvergoeding te ontslaan. Het is nog onduidelijk of Van Welij tegen het vonnis van de rechter in beroep gaat.

Ruim 200 Pearle-winkels

Pearle telt in België meer dan 210 winkels, een kleine duizend medewerkers in de winkels en 50 werknemers op het hoofdkantoor. Het is onderdeel van Grandvision Benelux, dat ongeveer 800 brillenwinkels telt, onder de merken Pearle, Eye Wish en GrandOptical.