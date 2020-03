Topman supermarkten: 'We hebben genoeg producten in voorraad'

'Houd winkels langer open'

Niet alleen bij de supermarkten is het alle hens aan dek. Ook andere winkels - denk aan mode-, doe-het-zelf- en meubelwinkels - zien af. In het weekend moeten ze verplicht de deuren sluiten. De sector vraagt de overheid steunmaatregelen.

Door de week zijn ze net als vroeger gebonden aan strikte openingsuren. Om 18 uur moeten de deuren dicht. 'We vragen ruimere openingsuren', zegt Dominique Michel, de CEO van winkelfederatie Comeos. 'Zo kunnen we inkomsten recupereren die we nu mislopen omdat we op zaterdag moeten sluiten. Dat is onze topdag. Ruimere openingsuren kunnen de druk wegnemen. Bovendien zorgen ze ervoor dat klanten meer gespreid over de winkelvloer komen.'

Ook tijdelijke werkloosheid staat op het lijstje met welkome maatregelen. 'We willen dat werkloosheid wegens overmacht ook kan ingeroepen worden door bedrijven die hun verkoop zien dalen of die moeten sluiten op bevel van de overheid.

Bedrijven die het moeilijk hebben, moeten een beroep kunnen doen op een renteloze lening, vindt Comeos. 'Hetzij via een nieuw noodfonds, hetzij via de banken. We vragen de banken om flexibeler te zijn', aldus nog Michel.

Verkopers van cosmetica zoals Kruidvat en Di vragen of ze net als apotheken en supermarkten ook op zaterdag mogen open zijn.