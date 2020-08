Torfs en Bristol maken zich op voor Duits geweld

De Belgische schoenwinkelketens Torfs en Bristol ontwaken in een nieuwe wereld. Ze krijgen met Deichmann de grootste Europese schoenenverkoper als concurrent.

De Vlaamse ondernemersfamilies Torfs en Vanaudenhove volgen de saga rond de schoenenwinkelketen Brantano met argusogen. Nu de kans groot is dat Brantano verdwijnt, zijn zij de enige puur Belgische grote schoenenverkopers. Torfs is actief met de gelijknamige schoenwinkelketen, de Vanaudenhoves verkopen in België en Nederland schoenen met hun winkelketen Bristol.

74 miljoen schoenen

De overname van Brantano heeft twee belangrijke gevolgen. Het aantal schoenenwinkels in ons land daalt met 66, want Deichmann neemt maar 43 van de 109 winkels over. Die 43 winkels worden omgebouwd tot winkels van vanHaren, de Nederlandse schoenwinkelketen van Deichmann.

Dat geeft extra ademruimte aan de spelers die overblijven. 'Er komt een deel van de markt vrij, en wij gaan proberen dat in te pikken', zegt Bristol-topvrouw Elise Vanaudenhove.

Maar het is erg moeilijk met Deichmann te concurreren. Het is een Europese schoenenmoloch. Het Duitse familiebedrijf heeft meer dan 4.200 winkels in 30 landen, onder andere in Europa en in de VS. Er werken 43.000 mensen. Deichmann verkoopt jaarlijks 74 miljoen paar schoenen en boekt 5,8 miljard euro omzet.

De Duitsers kunnen dankzij hun schaalgrootte lagere prijzen bedingen bij schoenenleveranciers in het Verre Oosten. Het geld dat ze uitsparen, kunnen ze investeren in kortingen voor klanten, in hun winkels en webshops. Daarmee kunnen ze klanten weglokken bij concurrenten. Kleine Belgische bedrijven zoals Torfs en Bristol hebben minder inkoopkracht en schaalvoordeel.

Goedkoop

'Ik zou op dit moment liever Torfs dan Bristol willen zijn', zegt Jan De Nys. De Nys is de topman van de winkelpandenverhuurder Retail Estates en werkte in een vorig leven bij Brantano. 'VanHaren positioneert zich ergens tussen Torfs en Bristol.' Terwijl Torfs zich in de markt zet als verkoper van merkschoenen voor het modale gezin, lonkt Bristol met vooral merkloze schoenen naar klanten die graag goedkoop schoenen op de kop tikken.

'Brantano schurkte wat dichter bij Torfs aan dan vanHaren', zegt De Nys. 'VanHaren neigt meer naar Bristol dan Brantano deed.'

Die analyse deelt Torfs-topman Wouter Torfs. 'Dit is een belangrijke verschuiving, maar we gaan niets veranderen aan onze strategie', zegt hij. 'Nog meer dan vroeger zullen we benadrukken dat we merkschoenen verkopen aan een betaalbare prijs.'

Vanaudenhove zegt dat Bristol waakzaam is. 'VanHaren komt dichter in onze buurt dan Brantano. Toch is de opportuniteit groter dan de dreiging.'

Concurrentievoordeel

Ze zegt dat vanHaren geen gelopen race loopt. 'Wij hebben een concurrentievoordeel, want wij kennen de noden van de Belgische klanten. Anders dan vanHaren verkopen wij ook kleding. VanHaren zal een krachttoer moeten uithalen. Het moet zijn 43 nieuwe winkels in oktober vol schoenen zien te krijgen.'

Voor de Duitse moloch lijkt dat een koud kunstje, werpen we haar voor. 'Dan stelt u onze sector wat simplistisch voor', reageert Vanaudenhove. 'Het is een heel karwei om een goede collectie uit te werken en alles op tijd in de rekken te krijgen. Maar als iemand dat in zo'n korte tijd kan doen, dan is het een grote speler als vanHaren.'