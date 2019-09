Torfs investeert in nieuw online platform voor modeliefhebbers

Schoenen Torfs en het Vlaamse durfkapitaalfonds 9.5 Ventures lanceren een online marktplaats waar u uw favoriete modeartikelen kunt etaleren. Bij een verkoop strijkt u een commissie op.

Het nieuwe 'social-sellingplatform' Avail begint vandaag met 40 curatoren die elk hun eigen microwinkel beheren. Het zijn mensen met een passie voor mode en design, zoals de styliste Laura Praet, de interieurarchitect Justine Kegels en de dj Lola Haro.

Ze putten uit het aanbod van meer dan 30 Europese modemerken om een collectie samen te stellen. Consumenten kunnen op Avail in de microwinkels snuisteren en de getoonde stukken meteen kopen. De curator krijgt dan een commissie van 5 procent.

Schermvullende weergave Een microwinkel op Avail. ©Avail

Het is de bedoeling dat vanaf vandaag iedereen zijn eigen microwinkel kan maken op Avail. ‘We zien social selling als een nieuwe vorm van directe verkoop. Vroeger gebeurde dat met Tupperware-party’s, nu voegen sociale media daar een nieuwe dimensie aan toe’, zegt CEO Noëmie Haverhals, een juriste die al bij meerdere modestart-ups werkte en twee awards kreeg als beloftevolle jonge marketeer.

Avail werd bedacht en opgericht door de schoenenverkoper Torfs en 9.5 Ventures, een jong investeringsfonds dat start-ups helpt ontwikkelen en er mee in investeert. Het bedrag van hun investering willen de oprichters niet kwijt, maar ze zeggen bereid te zijn mee te stappen in latere kapitaalrondes.

Airbnb van de retail

‘We doen dit vanuit onze behoefte om digitaal te innoveren’, zegt Wouter Torfs, de topman van Schoenen Torfs. ‘Onze webshop is vandaag goed voor 18 procent van de omzet en groeit snel. Avail zien we als onze moonshot. We mikken hoog. We willen het Airbnb van de retail worden, waar iedereen op termijn zijn eigen microwinkel kan beheren.’

Torfs hoopt uit het project ook inzichten te kunnen halen over opkomende trends in de modewereld. De schoenenketen zet al een tijdje zwaar in op datagedreven innovatie. Ze investeerde in RetailSonar, dat advies geeft over optimale winkellocaties en marketingcampagnes, en in Selma.ai, dat voorspellende software maakt voor retailers.

Avail gaat vandaag van start in de Benelux, het VK en Scandinavië, maar hoopt op termijn in heel Europa en later de VS van de grond te komen met een focus op opkomende modemerken.