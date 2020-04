Tuincentra klaar voor de storm

Tuincentra en doe-het-zelfwinkels verwachten dit weekend een stormloop van klanten. Ze brengen alles in gereedheid om de veiligheidsmaatregelen tijdig klaar te krijgen.

Krijgen we dit weekend bij de tuincentra en de doe-het-zelfketens 'filetoestanden' zoals toen de containerparken weer opengingen? De kans is reëel, zeggen ze bij Van Uytsel in Kontich, met 15.000 m2 winkeloppervlakte een van de grootste tuincentra van het land.

‘We verwachten een stormloop’, lacht David Van Uytsel, die toegeeft dat hij woensdagavond een fles champagne heeft ontkurkt toen bekend werd dat zijn winkel weer open mocht. ‘We zijn heel blij. Die maand sluiting heeft ons 2 miljoen euro omzet gekost, op een gemiddelde jaaromzet van 15 miljoen euro. Pasen is normaal een drukke periode. Sinds twee weken verkopen we online. Een week online komt overeen met een dag omzet in de winkel. Maar het volstond om ons personeel te betalen.'

Dat personeel - 45 vaste werknemers en 25 jobstudenten - is koortsachtig bezig alles in gereedheid te brengen om de social-distancing-regels te kunnen handhaven. Op de parking voor 300 auto’s zal maar om de andere parkeerplaats een auto mogen parkeren. Onder de reusachtige luifel voor de winkel wordt met dranghekken een 200 meter lange wachtrij klaargemaakt voor maximaal 100 mensen. Iedereen moet net als in de supermarkten een karretje nemen dat wordt ontsmet. De eerste dag worden maar 150 mensen tegelijk in de winkel gelaten, ook al kunnen er officieel 300 binnen. Klanten mogen ook maar 30 minuten winkelen.

'De mensen aan de kassa dragen handschoenen en mondmaskers die we zelf hebben gemaakt', zegt Van Uytsel. 'Die maskers worden elke dag ontsmet. Aan elke kassa staan twee mensen: iemand om te scannen en iemand om de producten op de kar te zetten. De cafetaria blijft gesloten. Als mensen staan aan te schuiven op de openbare weg, gaan we hen vriendelijk vragen de volgende dag terug te komen.'

Of de 2.000 m2 grote winkel op de bovenverdieping - waar luxueus keuken-, interieur- en badkamergerief wordt verkocht - weer opengaat, is nog niet beslist. ‘We moeten dat nog aftoetsen bij onze federatie’, zegt Van Uytsel. Voorraadproblemen met planten, bloemen, potten en tuingerief zijn er niet. ‘We zijn deze week proactief beginnen bestellen en we verwachten nog ladingen.’ Of Van Uytsel een deel van zijn omzetverlies hoopt te recupereren? 'Ik verwacht dat het seizoen langer zal doorlopen. Veel mensen zullen in de vakantie thuisblijven, denken we, en meer thuis consumeren.'

Bij doe-het-zelfketen Hubo gaan dit weekend alle 150 winkels open. 'We hanteren dezelfde maatregelen als in de supermarkten', zegt topman Erwin Van Osta. 'Plexischermen aan de kassa's, een maximumaantal karretjes in de winkels, ontsmettingen en richtlijnen waar klanten zich moeten aan houden.' Personeel dat mondmaskers en handschoenen wil, kan die krijgen, 'maar het is niet standaard', zegt Van Osta. 'We gaan klanten vragen alleen te komen en vooraf een boodschappenlijstje te maken. Voor specifieke vragen is er een afgeschermde infobalie.'

Mondmaskers

Mensen die naar Hubo komen om mondmaskers te kopen zijn eraan voor de moeite. Van Osta: 'Voor de coronacrisis verkochten we FFP2-maskers. Na de lockdown mocht dat niet meer. We hebben de mondmaskers trouwens allemaal gedoneerd aan de zieken- en rusthuizen.'

'De beveiliging in al onze winkels zal ons veel kosten, maar gezondheid gaat voor alles.' Ook Van Osta hoopt de volgende maanden een deel van zijn omzetverlies te recupereren. 'Mensen gaan beperkt reizen en hopelijk veel thuis werken.'

Concurrent Gamma, dat 86 doe-het-zelfzaken heeft in ons land, rekent op een heropening vanaf maandag. De keten zal maximaal 20 klanten per winkel toelaten.

'Oneerlijke concurrentie' 'Tuincentra en doe-het-zelfketens mogen open, maar fietswinkels niet. Dat is oneerlijk concurrentie', zegt de mobiliteitsfederatie Traxio. 'Doe-het-zelfzaken verkopen ook fietsen en we denken niet dat tuincentra of de doe-het-zelfsector een betere controle op hygiëne en social distancing kunnen garanderen dan fietswinkels.' Volgens Filip Rylant van Traxio kunnen fietswinkels die het willen perfect klanten ontvangen door bijvoorbeeld op afspraak te werken, wat in een drukke supermarkt vaak onmogelijk is. 'De overheid spoort iedereen aan om te bewegen, er is veel vraag naar fietsen en toch mogen de winkels niet open. Dat is niet logisch.'