Uitspraak over faillissement Mega World uitgesteld

De rechtbank beslist op 21 december of Mega World, het voormalige Blokker België, failliet gaat. Door corona valt de beslissing mogelijk zelfs pas in februari.

Het is nog altijd niet duidelijk of de winkelketen Mega World failliet gaat. Drie weken geleden stelden de twee door de rechter aangestelde bewindvoerders dat de keten geen toekomst meer heeft en vroegen ze het faillissement aan van de 123 winkels. Die droegen een jaar geleden nog de naam Blokker, maar de Nederlandse ondernemer Dirk Bron nam ze in februari over en gaf ze een andere naam.

Maandag boog een rechter zich over de faillissementsaanvraag. 'De rechter heeft het dossier uitgesteld naar 21 december', zegt bewindvoerder Thierry Lammar. Want dan verwacht hij dat er een uitspraak is in een beroepsprocedure die Bron aanspande.

De winkels zijn al maanden dicht. De bewindvoerders vrezen dat de financiële put alleen maar groter wordt als ze weer opengaan.

In die procedure verzet de ondernemer zich tegen een rechter die zijn bedrijf begin oktober geen bescherming tegen schuldeisers wou geven. Donderdag komt een uitspraak in die beroepsprocedure.

Critici

'Het is noodzakelijk dat er eerst een uitspraak is in de beroepsprocedure voor er een beslissing kan komen over een faillissement', zegt een betrokkene. 'Behalve als we kunnen aantonen dat Bron rechtsmisbruik pleegt. Dat is ons helaas niet gelukt.'

Critici en schuldeisers van de ondernemer beschuldigen Bron ervan tijd te kopen. De kans dat de rechter zich pas na 21 december uitspreekt over een faillissement is reëel. De federale regering besloot vorige maand dat er door corona een stop komt op alle faillissementen tot het einde van januari. Die beslissing is nog niet in het Staatsblad verschenen.

Fraude

Mega World kwam in zware problemen toen de winkels in maart dicht moesten door het coronavirus. Maar ook daarvoor maakte de achterliggende vennootschap al vier jaar verlies. Heel wat waarnemers gaven Bron weinig kans toen hij de keten begin dit jaar overnam.