Uitstel solden dreigt maat voor niks te worden

De zomerkoopjes worden een maand uitgesteld om winkels te helpen. Maar kortingen geven op meer dan één product blijft mogelijk en Zalando hoeft zich niet aan de regels te houden.

De zomerkoopjes gaan dit jaar niet door in juli, maar in augustus. Dat hebben minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) vrijdag beslist.

We denken niet dat de consument massaal kleding zal kopen uit het buitenland. Zeker niet als iedereen beseft dat we in deze moeilijke tijden de lokale economie moeten steunen. Isolde Delanghe Voorzitter ModeUnie

Ze nemen de maatregel om de winkels te helpen. Die zijn door het coronavirus al bijna vier weken verplicht gesloten. Daardoor zitten ze met grote voorraden onverkochte producten en lopen ze een pak omzet en winst mis.

Nu de solden een maand uitgesteld worden, kunnen ze een maand langer kleding en schoenen verkopen aan de volle prijs. De ministers verbieden winkels om in juli kortingen te geven. Dat is de zogenaamde sperperiode in de aanloop naar de solden. Die valt in normale tijden in juni.

Zalando

Maar de vraag rijst of de maatregel de sector echt helpt. De kans bestaat dat de de vitrines ondanks het verbod ook in juli vol affiches met kortingen hangen. De maatregelen van de regering valt makkelijk te omzeilen.

Koppelverkoop blijft toegelaten, ook in de sperperiode. Het blijft met andere woorden toegestaan om op elk moment kortingen te geven als klanten minstens twee artikelen kopen, ook al gaat het om een trui en een klein product zoals een paar kousen. 'Koppelverkoop kunnen we niet verbieden omdat de Europese wetgeving dat niet toelaat', zegt de woordvoerder van Muylle.

Deze maatregel is een vergissing. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Een ander aspect dat het uitstel van de solden dwarsboomt is het feit dat winkels die vanuit het buitenland werken zich er niet aan moeten houden. Webwinkels als het Duitse Zalando en het Britse ASOS mogen in juli met kortingen uitpakken, ook op één stuk. Buitenlandse vennootschappen moeten zich niet houden een de Belgische wetgeving rond de sperperiode.

Lentetrui

'Deze maatregel is een vergissing', zegt Wouter Torfs, de topman van Schoenen Torfs. 'Ook al omdat we niet afraken van producten voor in het tussenseizoen, zoals lentetruien en dichte schoenen. In augustus willen de mensen alleen nog sandalen en T-shirts kopen. De hele sector zit met te veel schoenen en kleding. Ik heb zelf 500.000 tot 600.000 paar schoenen die ik door de lockdown niet kan verkopen.'

Koppelverkoop kunnen we niet verbieden omdat de Europese wetgeving dat niet toelaat. Woordvoerder minister Nathalie Muylle (CD&V)

Hij vreest ook dat veel bedrijven door de maatregel hun herfst- en wintercollectie niet kunnen betalen. De eerste lading kleding en schoenen komt in juli binnen. Die betalen winkelketens met het geld dat in de kassa's belandt door de verkoop van de zomercollectie. Normaal verzamelen ze door de solden in juli grote voorraden cash. Die vallen nu weg.

Torfs en veel andere ondernemers geloven niet dat ze het cashverlies van juli kunnen goedmaken in mei en juni. Ze vrezen dat mensen hun aankopen uitstellen of dit jaar minder kleding kopen. 'Mensen gaan niet bereid zijn te kopen zonder kortingen. 1,2 miljoen mensen zijn vandaag tijdelijk werkloos. De Belgische koopkracht daalt en kledij is een van de eerste dingen waarop mensen besparen.'

Het staat de winkels vrij in mei en juni met kortingsacties uit te pakken, als de winkels dan weer open zouden mogen. Dat blijft wettelijk mogelijk. Alleen in juli mag het niet, koppelverkoop buiten beschouwing gelaten.

Lagere winst

Ik vrees niet af te raken van producten zoals lentetruien en dichte lenteschoenen. Die willen mensen niet meer kopen in augustus. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Terwijl veel ketens tegen het uitstel van de koopjes zijn, zijn de meeste zelfstandigen wél voor. 'Het klopt dat veel bedrijven liquiditeitsproblemen zullen krijgen', zegt Isolde Delanghe, de voorzitter van ModeUnie, de modetak van de zelfstandigenorganisatie Unizo. 'Zonder uitstel van de solden zouden we meer omzet en liquiditeit hebben, maar de winst zou wel een pak lager liggen. Wat is dan het beste?'

Ze zegt ook dat het een drogredenering is dat winkels producten voor het tussenseizoen niet kwijtraken. 'Die kunnen winkels met kortingen verkopen in mei en juni, wanneer kortingen toegelaten zijn. Zulke producten zijn maar een klein deel van de zomercollectie.'

Burgerzin

Ze erkent dat koppelverkoop en buitenlandse webshops roet in het eten kunnen strooien. 'Maar ook vroeger was koppelverkoop tijdens de sperperiode toegelaten. De kortingen zijn dan kleiner dan tijdens de echte solden. Dat weet de consument ook. Hij is bereid om te wachten op grotere kortingen.'