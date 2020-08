'Uitverkoop bij Brantano niet coronaproof'

Het Laatste Nieuws meldt dat er één winkel in Koksijde gesloten door de politie gesloten moest worden omdat de verkoop niet meer veilig kon gebeuren. Ook in Dendermonde moest de politie ingrijpen. In Wetteren zou een gerant dan weer zelf besloten hebben de verkoop stil te leggen omwille van de grote overrompeling.

Zeker in coronatijden maken kortingen tot 75 procent het roofdier in de consument wakker.

'We hebben vrijdag nog enkele mails uitgewisseld, maar dat is natuurlijk veel te laat', klinkt het. 'Dat moest veel eerder gebeurd zijn. Dan hadden we kunnen waarschuwen dat een uitverkoop, zeker een met kortingen vanaf 75 procent, het roofdier in de consument wakker maakt. Zeker in deze coronaperiode moet daarmee rekening gehouden'.