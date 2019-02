Unizo stapt naar inspectie tegen nieuwe stunt Albert Heijn

Buurtsuper.be wil dat de Economische Inspectie nagaat of het verbod op verkoop met verlies niet wordt geschonden.

De supermarktketen Albert Heijn werkte zich dinsdag in het nieuws met een opvallende nieuwe prijzenslag in ons land: twee producten gratis bij de aankoop van één product. De aankondiging stond in de reclamefolder voor deze week onder de kop 'De scherpste acties ooit in Vlaanderen'. Retailspecialist Gino Van Ossel van de Vlerick Business School bevestigde dat het gaat om een primeur voor de Belgische markt.

De actie schiet Buurtsuper.be, de afdeling voor zelfstandige supermarkten van de werkgeversorganisatie Unizo, in het verkeerde keelgat. Op haar website noemt de organisatie zich 'zeer verontrust'. Ze vraagt de Economische Inspectie van de federale overheidsdienst Economie om uit te zoeken of Albert Heijn niet verkoopt met verlies. Dat is wettelijk verboden.



De organisatie heeft het over een 'destructieve strategie om zo snel mogelijk marktaandeel te verwerven'. Volgens Buurtsuper.be lijdt de sector onder een ruimer probleem: 'Andere retailers zullen zeker een antwoord willen geven op deze promotieactie. Het gevolg is een ratrace die schadelijk is voor de hele economie', zegt Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be, in een mededeling.

Hele keten