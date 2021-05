'Vader van Bol.com' aan boord bij A.S. Adventure-moeder

Daniel Ropers tekende in 2000 het businessplan van Bol.com uit, nu wordt hij bestuurder bij de moedergroep boven A.S. Adventure.

Nu de schuldherschikking met de banken is afgerond haalt de Franse hoofdaandeelhouder de vroegere Bol.com-topman Daniel Ropers binnen als bestuurder van de moedergroep boven de outdoorketen.

A.S. Adventure was al sinds de herfst met de banken aan het onderhandelen over een schuldherschikking. Al voor de crisis ging de groep, die naast de outdoorketen A.S. Adventure onder andere ook de lifestylewinkels van Juttu in portefeuille heeft, gebukt onder een loodzware schuldenlast. Toen daar vorig jaar de pandemie bij kwam, belandde het bedrijf al snel in de gevarenzone.

In maart werd uiteindelijk een akkoord bereikt waarbij A.S. Adventure voor bijna de helft in handen van twaalf banken kwam. Die scholden in ruil 85 miljoen euro aan schulden kwijt. Het bedrijf blijft wel tot bijna 55 procent in handen van het Franse investeringsfonds PAI en het management, die ook een bijkomende kapitaalinjectie uitvoerden van 25 miljoen euro.

Nieuwe winkels

Nu die herstructurering formeel is afgerond durft A.S. Adventure opnieuw aan groei te denken. Dat zal deels onder een nieuwe naam gebeuren. Terwijl de outdoorwinkels de naam A.S. Adventure blijven dragen, wordt de gelijknamige moedergroep herdoopt tot Yonderland.

Het bedrijf opende in november en maart nog nieuwe A.S. Adventure-winkels in Turnhout en Waterloo en lanceert volgende week een nieuwe Juttu-pop-up in Knokke. Het is de ambitie van Yonderland om in de nabije toekomst nog meer fysieke winkels te openen en de e-commerceplatformen uit te breiden, klinkt het in een persbericht.

Nu die herstructurering formeel is afgerond durft A.S. Adventure opnieuw aan groei te denken.

Om die plannen waar te maken heeft hoofdaandeelhouder PAI twee grote namen uit de e-commercewereld aan boord gehaald. Robert Bensoussan, de vroegere CEO van de onlineretailer L.K. Bennett en bestuurder bij de maker van sportkledij Lululemon, wordt samen met Daniel Ropers bestuurder bij Yonderland. Het dagelijkse management van het bedrijf, met CEO Frédéric Hufkens en financieel directeur Kris Horrevorst, blijft ongewijzigd.

Van boeken naar Bol

Ropers geldt als de vader van de populaire webwinkel Bol.com. In 2000 - Ropers was toen nog een 27-jarige consultant bij Bertelsmann - tekende hij in opdracht van die Duitse uitgever het concept van de online winkel uit. 'Bertelsmann online' - wat later zou worden ingekort tot Bol.com - verkocht aanvankelijk enkel boeken. Toen de dotcomzeepbel niet veel later uit elkaar spatte, wilde de Duitse uitgever er al snel vanaf.

Met de hulp van enkele investeringsmaatschappijen wist Ropers te vermijden dat de stekker uit Bol.com werd getrokken. In de jaren daarop breidde Ropers het gamma van de webwinkel uit. In 2012 kwam het bedrijf in handen van de supermarktgroep Ahold, intussen verveld tot Ahold Delhaize .