Vakbonden Brantano willen gesprek met rechter

'Al tien dagen verzuimen de curatoren om op een correcte manier te communiceren met de vakbonden en het personeel', zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. 'Wij willen de rechter vragen om in te grijpen, zodat we correct ingelicht worden.'

Sociaal bloedbad

Maar de vakbonden vrezen een sociaal bloedbad als Deichmann het pleit wint. Ze vermoeden dat Ziengs veel meer jobs zou behouden. 'We horen dat Deichmann een groot deel van de winkels dicht zou houden, terwijl Ziengs voor een veel groter deel van de winkels een doorstart voor ogen heeft', zegt De Scheemaeker. 'Dat vernemen we informeel en daarom is die informatie moeilijk te beoordelen. We willen nauwer betrokken zijn bij het officiële proces.'