Vakbonden: 'Gerecht moet FNG onderzoeken'

De vakbonden willen dat het gerecht de 'onderste steen in het onfrisse FNG-verhaal' naar boven haalt. Ze eisen ook dat de directie ontslag neemt.

De temperatuur tussen de vakbonden en de directie van het Belgische modebedrijf FNG stijgt. Op een vergadering dinsdag eisten de vakbonden dat de directie vertrekt.

De vakbonden vragen de rechtbank van Mechelen nieuwe bewindvoerders aan te stellen. 'Op die manier willen we de sleutels van de onderneming aan bekwame en integere experten overhandigen', zegt de vakbond ACV Puls in een persbericht.

Bracke

We beschikken nog altijd niet over de nodige antwoorden. De financiële, fiscale, juridische en ethische vragen blijven zich opstapelen Persbericht vakbond ACV Puls

In de directie zit Manu Bracke. De operationeel directeur richtte samen met Dieter Penninckx en Anja Maes FNG op. Sinds de oprichting in 2003 leidden zij het bedrijf. Samen met de A.S.Adventure-oprichter Emiel Lathouwers zijn ze ook meerdersheidsaandeelhouders.

Ze liggen mee aan de basis van de rampspoed van het verlieslatende bedrijf, dat het gevecht met zijn schuldenberg van 734 miljoen euro dreigt te verliezen. Vorige week wraakten de vakbonden Bracke al.

287 van de 3.000 werknemers dreigen hun job te verliezen omdat Brantano 30 winkels sluit. De zusterketen Fred&Ginger sluit al zijn winkels. Ook in Nederland herstructureert het bedrijf. Daar verdwijnen 234 jobs.

Saneerder

De vakbonden viseren ook CEO Yves Pollé. Hij vervangt Bracke. Die verving begin mei op zijn beurt Penninckx, die sinds de oprichting topman was.

'Pollé heeft amper iets gezegd op de vergadering', zegt Sven De Scheemaeker (ACV Puls). 'Hij gaf toe dat hij een saneerder is en geen ervaring heeft met mode. Wij willen dat de rechtbank directieleden aanstelt die de sector wel kennen en een achtergrond hebben als revisor.' Yves Pollé is niet beschikbaar voor interviews.

De financieel directeur Nathasja Van Bael krijgt wel een pluim van de vakbonden. 'Zij is in april begonnen en doet haar best om te achterhalen hoe de puinhoop van FNG in elkaar zit. Maar ook zij vindt niet alle antwoorden.'

'We kunnen helaas alleen maar vaststellen dat elk vertrouwen in FNG verdwenen is. Ook en vooral bij de werknemers', schrijft de vakbond in een persbericht.

Schimmige deals

De vakbonden willen ook dat het gerecht het FNG-dossier bekijkt. 'Het is onze diepste overtuiging dat alleen een gerechtelijk onderzoek de onderste steen in dit onfrisse verhaal kan bovenhalen. Het spreekt voor zich dat we met overgave onze volledige samenwerking aan een verder onderzoek willen geven.'

Er rijzen veel vragen over enkele constructies en deals die FNG in Azië, Zwitserland en Luxemburg opzette. Al bijna een jaar eist de beurswaakhond FSMA opheldering, maar het bedrijf weet zelf niet hoe de constructies in elkaar zitten en of de 94 miljoen euro die het bedrijf nog te goed heeft van leveranciers er ooit nog komen.