Vakbonden: 'Staking niet uitgesloten bij Lidl'

Er ontstaat een conflict tussen de vakbonden en de directie van Lidl. De supermarktketen wil personeel een lagere coronapremie betalen dan zijn concurrenten. 'Een staking bij Lidl is niet uitgesloten.'

Net als andere supermarktketens krijgt Lidl al enkele weken veel meer volk te slikken dan anders en bovendien is het personeel bang ziek te worden.

Daarom werken alle supermarktketens compensatiemaatregelen uit voor het personeel, maar bij Lidl is een akkoord nog heel ver weg. De vakbonden verwerpen de maatregelen die de keten wil nemen.

Donderdag gingen de vakbonden en de directie zonder akkoord uit elkaar. 'Omdat de voorstellen (van Lidl, red.) mijlenver af staan van wat de andere winkelketens in dezelfde sector hun personeel aanbieden, lijkt het ons niet gepast die hier neer te schrijven. Jullie zouden denken dat jullie uitgelachen worden. De onderhandelingen zijn dus opgeschort', schrijven de Frans- en Nederlandstalige vakbonden in een pamflet aan het personeel.

'Lidl wil zijn personeel een premie betalen, maar die ligt veel lager dan die bij de andere ketens', zegt Thomas Vanbiervliet van de vakbond ACLVB. 'De andere ketens geven een premie van 400 tot 500 euro.' Carrefour betaalt een voltijdse werknemer zelfs 620 euro. Details over het voorstel van de Lidl-directie zijn niet bekend.

Stakingen

'Stakingen zijn niet uitgesloten, maar niet ons doel. We willen voort onderhandelen en een correcte compensatie krijgen voor het harde extra werk van het personeel in deze zeer moeilijke omstandigheden', zegt Vanbiervliet. Lidl laat weten dat het bereid is voort te onderhandelen.