Vakbonden dreigen met staking bij Delhaize

Delhaize blijft sukkelen met de manier waarop zijn winkels gerund worden. De supermarktketen wil zijn personeel flexibeler inzetten, maar bereikt daarover geen akkoord met de vakbonden.

De spanning tussen de vakbonden en de directie van de supermarktketen Delhaize loopt op. Opnieuw, want sinds Delhaize in 2014 1.800 jobs schrapte - en er uiteindelijk meer dan 2.000 mensen het bedrijf verlieten - loopt de spanning tussen de directie en het personeel geregeld op.

Staken is niet de goede manier om dat aan te pakken, want zo riskeren we dat de directie haar plannen met minder overleg doorvoert. Jan De Weghe Vakbond BBTK

Dinsdag raakte via de krant De Morgen bekend dat de Franstalige christelijke vakbond CNE een stakingsaanzegging heeft ingediend. In een poging een stakingsdreiging af te wenden, is er morgen (woensdag) een crisisvergadering tussen de directie en de vakbonden, laat het bedrijf weten. Niet op bedrijfsniveau, maar in het paritair comité voor de hele supermarktsector.

Het probleem waar Delhaize al vier jaar mee kampt, is de manier waarop de circa 120 supermarkten draaien die Delhaize zelf uitbaat. Na de herstructurering van 2014 wou de directie het personeel flexibeler inzetten. Iemand die voordien alleen in het fruitrayaon stond, moest bijvoorbeeld ook af en toe aan de onthaalbalie gaan staan.

Over andere boeg

De invoering van dat systeem liep niet van een leien dakje. Delhaize had maanden nodig om het systeem te finetunen. En eigenlijk liep het nooit helemaal vlot. 'Meer personeel dan verwacht is na de herstructurering vertrokken. Het waren ook vooral oudere, ervaren werknemers', zegt Jan De Weghe, secretaris van de socialistische bediendebond BBTK.

CEO Xavier Piesvaux besloot het over een andere boeg te gooien toen hij in septemer 2017 Denis Knoops opvolgde.

'Het plan van 2014 was vooral gebaseerd op punctuele flexibiliteit: personeel flexibel inzetten wanneer er bijvoorbeeld iemand ziek is', zegt Koen De Punder van de Nederlandstalige christelijke bediendebond LBC. 'In het plan dat Delhaize nu voorstelt, is de flexibiliteit structureel. Een personeelslid zou in feite altijd alle taken in de winkel kunnen uitvoeren.'

Een personeeslid zou in feite altijd alle taken in de winkel kunnen uitvoeren. Koen De Punder Vakbond LBC-NVK

Dat systeem wil Delhaize nu een halfjaar testen in zes winkels, om het nadien door te voeren in de andere winkels. De bedoeling is dat het personeel en de directie tijdens de test zwakke punten aanpassen.

'Maar het grote probleem is dat we het met de directie niet eens raken over hoe we die testwinkels zullen evalueren en aanpassen', zegt De Punder. 'Zolang daar geen duidelijker regels over zijn, verklaren we ons niet akkoord.'

Samenwerken

De CNE heeft een stakingsaanzegging ingediend, maar de Vlaamse vakbonden LBC en BBTK en de Waalse socialistische SETCA hebben dat nog niet gedaan. Ze verzetten zich wel tegen de test. 'Wij doen niet mee als niet iedereen mee in bad gaat', zegt Jan De Weghe van de BBTK. 'Niet alleen de CNE is tegen, maar ook onze Antwerpse afdeling.'