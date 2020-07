Vakbonden eisen centraal overlegorgaan bij FNG

De vakbonden eisen dat FNG een centraal overlegorgaan in het leven roept. Bij sommige ketens van de modegroep is er geen sociaal overleg.

'Bij ketens als Fred & Ginger, Claudia Sträter en CKS zijn er geen vakbondsafgevaardigden, is er geen ondernemingsraad noch sociaal overleg. 'De werkenemers van die ketens zijn het moe', stelt Sven De Scheemaeker (ACV). 'Het is voor hen onbespreekbaar dat hun collega's bij Brantano een deftig sociaal plan zouden krijgen en zij niet.'

De vakbonden vragen FNG om op zijn minst een (informeel) centraal overlegorgaan in het leven te roepen. 'We zijn daar tot nu over aan het lijntje gehouden. Wij willen tegen vrijdag een antwoord van de nieuwe directie.' Over de vraag van de bonden om voorlopige bewindvoerders aan te stellen bij FNG, spreek de ondernemingsrechtbank van Mechelen zich volgende week woensdag uit.