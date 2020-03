Vakbonden willen supermarkten vroeger sluiten

Supermarkten moeten vroeger sluiten en op zondag moeten de deuren toe, vinden de vakbonden ACV Puls, BBTK en ACLVB. 'Het personeel is moreel en fysiek uitgeput en moet rust krijgen', klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De voorbije weken werden veel supermarkten overrompeld door hamsterende klanten.

Langer open

Al is geen enkele supermarkt van plan langer te openen, blijkt uit een rondvraag. Lidl sluit zijn winkels vanaf woensdag zelfs een uur vroeger dan normaal. 'Om 19 uur gaan de deuren toe. We willen ons personeel zuurstof geven', zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.

De andere ketens houden zich aan hun gewone openingsuren. 'We slagen er voldoende in onze klanten te bedienen. Het is rustiger geworden in de winkels', zegt Colruyt-woordvoerster Silja Decock.