'VanHaren weet zelf niet welke Brantano's het heeft overgenomen'

De vakbonden zijn boos omdat de winkelketen vanHaren nog steeds niet wil zeggen welke Brantano-winkels openblijven en hoeveel werknemers hun job houden. 'Ze weten het zelf niet en vragen ons de nodige informatie. De omgekeerde wereld.'

Vakbondsman Jan De Weghe (BBTK) is ontstemd over de manier waarop de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren - een onderdeel van het Duitse Deichmann - 43 winkels overneemt van de failliete Belgische winkelketen Brantano. 'De directie van VanHaren heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. Het verdient respect dat ze sociaal overleg willen, maar na het onderhoud waren we ontstemd. In plaats van onze vragen over de werkgelegenheid te beantwoorden, stelden zij óns vragen over de werknemers en de arbeidsvoorwaarden. Dat is de omgekeerde wereld.'

Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel van de 647 Brantano-personeelsleden hun job behouden. De vakbonden rekenen op minder dan 300 mensen. 'De VanHaren-directie gaf aan dat ze zelf niet weet welke winkels ze exact heeft overgenomen en hoeveel personeel aan de slag blijft', zegt De Weghe. 'Ook de vraag of ze meer overnemen dan alleen de huurcontracten van de winkels, konden ze niet beantwoorden.'

De directie vroeg de vakbonden haar te informeren over de personeelsleden van Brantano. 'VanHaren vraagt ons info over de arbeidsvoorwaarden, de regeling rond bedrijfswagens, het gsm-beleid en ga zo maar door. Dat is allemaal info die ze zouden moeten krijgen van de curator. We zijn met verstomming geslagen', zegt De Weghe. Erika Lambert van de vakbond ACV Puls was ook op de meeting en bevestigt het verhaal.

Taak

'Wij hebben ons werk als curator gedaan', zegt Geert Van Deyck, een van de vier curatoren van Brantano. 'We hebben vanHaren maandag de nodige documenten over het personeel bezorgd. VanHaren stelde nadien bijkomende vragen. Die zijn nu in behandeling door het sociaal bureau. Ik betreur dat de vakbonden dit in de media brengen.'

Volgens Van Deyck is wel degelijk duidelijk welke winkels VanHaren overneemt en hoeveel personeelsleden aan de slag kunnen. 'Maar het is niet de taak van de curatoren om daarover te communiceren.'

Een woordvoerder van vanHaren wil niet reageren op de vragen. 'We zeggen voorlopig niets meer dan wat we maandag in het persbericht over de overname hebben geschreven.'