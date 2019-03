Verfketen Tony Mertens stopt er mee

De schuldenlast werd te zwaar en de concurrentie van de doe-het-zelfzaken te groot, zegt het management. De verfhandel had ook interieurspullen zoals behang en decoratie. Eind vorig jaar vroeg het bedrijf al bescherming tegen zijn schuldeisers aan. In het Antwerpse baatte de keten drie filialen uit, in Borsbeek, Schoten en Wilrijk.

Tony Mertens startte meer dan veertig jaar geleden een eigen zaak en groeide op een bepaalde moment uit tot een keten met vijf winkels en een outletstore met 40 mensen in dienst. In 2013 ging Mertens op zoek naar een overnemer. Die werd gevonden bij de 'serie-ondernemers' Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar. De decoratieketen was toen nog winstgevend en boekte een omzet van 10 miljoen euro. Het duo was tot eind vorig jaar eigenaar. Toen verkochten ze de keten aan Topflor.