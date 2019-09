Veritas belandt bij Antwerpse investeerder CIM Capital

De investeringsmaatschappij rond een telg van de busfamilie Van Hool brengt samen met twee ondernemers een bindend bod uit op de naai- en modeketen. Die maakt ook een doorstart na een schuldherschikking.

Veritas is een naam als een klok in de retailsector. De 127 jaar oude Antwerpse keten van naai- en modewinkels is al jaren een begrip in veel huishoudens. De groep telt 121 winkels in België en zes in het Groothertogdom Luxemburg. Er werken alles samen, omgerekend naar voltijdsen, ongeveer 750 mensen.

Ze was lange tijd in handen van de historische aandeelhoudersfamilies, maar in 2014 besloten die een externe aandeelhouder aan boord te halen zodat Veritas een nieuwe groeisprong kon maken. Dat werd, in het voorjaar van 2015, de investeringsmaatschappij Indufin Capital Partners van de familie Van Waeyenberge en de Luxemburgse holding Luxempart.

Indufin heeft 70 procent in handen. De rest zit vooral nog bij de families, terwijl het management een kleine participatie heeft van minder dan 10 procent.

Duitsland en Frankrijk

Onder impuls van Indufin werden de winkels vernieuwd, de magazijnen gemoderniseerd en kwam er een webwinkel. Veritas maakte ook verder werk van zijn buitenlandse expansie, vooral in Duitsland en Frankrijk. Die expansie mislukte en intussen zijn de bijkomende buitenlandse vestigingen weer gesloten.

Dat was niet het enige probleem waarmee het bedrijf kampte. Veritas wordt ook geconfronteerd met de moeilijke situatie in de retailmarkt, die de omslag naar digitalisering aan het maken is, en de traditionele lage winstmarges in de sector.

Schuldenlast

Daarbij kwam vooral een zware schuldenlast. In de laatste jaarrekening van de overkoepelende holding Verifin (tot eind januari 2018) is sprake van bijna 61 miljoen euro schuld, deels als gevolg van de met schulden gefinancierde instap van Indufin.

Bovendien moest het bedrijf een waardevermindering van ruim 20 miljoen euro doorvoeren door de moeilijke marktomstandigheden en de tegenvallende cijfers. Daardoor ging het nettoresultaat 26,4 miljoen euro in het rood in het boekjaar 2017-2018. Operationeel was er wel een kleiner verlies (800.000 euro) en de omzet bleef min of meer op peil (91,80 miljoen of ruim 100 miljoen met btw meegerekend).

Zoektocht

De financiële situatie, vooral dan de schuldenlast, bleek onhoudbaar. Daarom is Indufin, met de hulp van de consultant PwC, al maandenlang aan het zoeken naar een oplossing. Die is nu gevonden, blijkt donderdag uit een persbericht. De Antwerpse investeringsmaatschappij en consultant CIM Capital heeft samen met twee niet nader genoemde co-investeerders - 'succesvolle ondernemers met ruime retailervaring' volgens de mededeling - een bindend bod uitgebracht.

CIM Capital haalde het volgens onze informatie van een Franse en een Angelsaksische partij: Veritas blijft dus in Belgische handen. De investeerder werd opgericht door Ivo Marechal, de gewezen CEO van de transporteur H.Essers en nu actief met Down2Earth, en Mark Van Hool. Dat is een telg van de familie achter het gelijknamige busbedrijf. Ook de gewezen Fagron-topmanager Jan Peeters is erbij betrokken, maar Marechal niet langer.

Begin dit jaar dook de naam van CIM Capital, dat zich toelegt op bedrijven die door een ingrijpende verandering gaan, ook op toen Flam, de Truiense fabrikant van gas- en houthaarden, in zware problemen kwam. CIM probeerde het bedrijf recht te trekken.

Banken slikken verlies

Het bod slaat op alle aandelen van Veritas. Dus ook de historische familiale aandeelhouders stappen uit het bedrijf. 'De voorgenomen overname gaat uit van een schuldherschikking met de belangrijkste financiers van de Veritas-groep. Voorts zullen nieuwe financiële middelen worden ingebracht door de investeerders', staat in het persbericht.

Veritas geeft geen verdere commentaar, maar volgens wat De Tijd vernam slikken de banken Belfius, ING en KBC een verlies, net als de investeerder Mezzanine Partners, gelieerd aan de West-Vlaamse zakenfamilie Claeys. Die is onder meer bekend van de uitgever Roularta. Ook de overheidsholding PMV deelt in de klappen als partner van Mezzanine. Hoe groot hun verlies - en dat van Indufin - is, is voorlopig niet bekend.

Met het oog op de schuldherschikking stapt Veritas naar de ondernemingsrechtbank voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure. 'Een verzoek tot opening van zo'n procedure werd vandaag (donderdag, red.) ingediend. Een beslissing over de homologatie van het beoogde akkoord wordt verwacht in de komende weken. Tijdens de gerechtelijke reorganisatieprocedure zal de Veritas-groep al haar verplichtingen nakomen. Deze procedure biedt ook de beste garantie op een doorstart met werkbare schuld en injectie van nieuw kapitaal', staat in het persbericht.

Veritas benadrukt nog dat de hele operatie geen directe impact zal hebben op de werkgelegenheid en de operationele werking van de keten.