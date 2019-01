Veritas zoekt nieuwe partner

De aandeelhouders van Veritas gaan na een mislukte buitenlandse expansie op zoek naar een nieuwe partner voor de naai- en kledingketen. De zoektocht zit nog in een pril stadium. Dat vernam De Tijd.

Het personeel van Veritas werd woensdag geïnformeerd over het voornemen van hoofdaandeelhouder Indufin om de 'strategische opties' voor de naai- en kledingketen te bekijken. In de praktijk komt dat neer op een exit-scenario en de zoektocht naar een nieuwe partner.

Indufin kocht in 2015 60 procent van Veritas. De telgen van de zeven historische aandeelhoudersfamilies behielden 30 procent van de aandelen. 10 procent is in handen van het management.

Sinds de instap van Indufin zat Veritas niet stil. De winkels werden vernieuwd, de magazijnen werden geautomatiseerd en de webwinkel groeide gestaag. Maar van de ambitieuze groeiplannen in het buitenland kwam niets in huis.

-26 miljoen Fors verlies Door een omvangrijke afschrijving van 20 miljoen euro dook Veritas in 2017-2018 voor 26 miljoen euro in het rood.

Veritas opende in 2015 twee testwinkels in het westen van Duitsland, met de bedoeling vanaf het voorjaar van 2016 jaarlijks acht tot tien Duitse winkels te openen. Maar CEO Ulrik Vercruysse – die midden 2017 Ine Verhaert verving – moest bij zijn aantreden toegeven dat de expansie bij onze oosterburen stokte.

De keten richtte haar vizier vervolgens op Frankrijk en kwam er in 2016 op de markt. Ook daar blijft de aanwezigheid van Veritas beperkt tot een handvol testwinkels. Veritas is niet de enige keten die met veel moeite naar het buitenland trok.

Mega-afschrijving

De investeringen, de heel lage winstmarges – eigen aan de retailsector – en de mislukte buitenlandse expansie eisen financieel hun tol. De omzet van Veritas stagneert al jaren rond 92 miljoen euro en de keten schrijft rode cijfers.

In het boekjaar 2017-2018 (afgesloten op 31 januari) duwden aanloopverliezen voor de buitenlandse expansie en herstructureringskosten Veritas operationeel voor bijna 1 miljoen euro in het rood. Door een omvangrijke afschrijving van 20 miljoen euro op goodwill, de meerprijs die bij een overname wordt betaald, dook Veritas voor 26 miljoen euro in het rood.

Heimat

In de jongste jaarrekening klinkt het wat eufemistisch dat er 'bijzondere aandacht' zal besteed worden aan de financiële situatie en dat de buitenlandse testwinkels en de omnichannel-aanpak (online en offline) 'geëvalueerd zullen worden'. Lees: Veritas overweegt zich terug te plooien op zijn Belgische en Luxemburgse thuismarkten. De keten telt er respectievelijk 123 en 6 winkels.

Parallel heeft het bedrijf een plan om zijn marktpositie 'scherper' te stellen en een jongere doelgroep aan te spreken. Het assortiment wordt herzien en 'relevanter' gemaakt. Al deze maatregelen moeten uitmonden in een hogere omzet en een verhoogde rendabiliteit.