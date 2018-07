Verkoop Blokker België daalt met 21 procent

Blokker zegt dat het dit jaar nog 35 winkels zal verbouwen in de hoop de dalende verkoop weer op te drijven.

De omzet van de Belgische winkels van de Nederlandse winkelketen Blokker is vorig jaar onder 100 miljoen euro gedaald. Blokker België boekte vorig jaar 86,6 miljoen euro omzet. Dat is 21 procent minder dan in 2016.

De keten wijt de verkoopsdaling aan het feit dat Blokker meer dan 60 winkels gesloten heeft door een herstructurering. Of de 125 winkels die open zijn gebleven de verkoop zagen dalen, is niet bekend. Blokker staat onder druk omdat het de opkomst van e-commerce heeft onderschat en concurrenten zoals Action klanten wegpikken.

Verder zegt Blokker ook niets over de winstgevendheid van de keten in België. In 2016 bedroeg het operationele verlies van de Belgische winkels 30 miljoen euro.

Winkels vernieuwen

De keten kondigt aan dat het op grote schaal winkels zal vernieuwen. Vorig jaar testte Blokker een nieuwe winkelinrichting in zeven Belgische winkels. Dat concept wil de keten dit jaar uitrollen naar nog eens 35 Belgische winkels.

Blokker kondigde enkele jaren geleden al aan dat het zijn Belgische winkels zou vernieuwen. Dat plan ging uiteindelijk niet door.

Daarnaast gaat Blokker in tijdelijke winkels producten 'waarvoor in de nieuwe winkelformule geen plaats meer is' met kortingen verkopen.

Blokker Holding, het Nederlandse moederbedrijf van Blokker België, vecht voor zijn overleven. In 2017 boekte het 344 miljoen euro verlies op 1,6 miljard euro omzet. Ook in 2018 zal de keten allicht verlies maken.