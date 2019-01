Verkoop Carrefour België gedaald in 2018

De Franse supermarktgroep Carrefour heeft er een moeilijk jaar op zitten in België. De verkoop daalde op vergelijkbare basis met 1,7 procent tot 4,3 miljard euro. In dat groeipercentage zitten winkels die het hele jaar open waren en zijn tijdelijke sluitingen van winkels weggefilterd.

In de laatste drie maanden van het jaar versnelde de achteruitgang in België nog. Toen daalde de omzet met 3,1 procent naar 1,2 miljard euro.

'Carrefour werd gestraft door een erg concurrentiële markt, die snel afkoelde in vergelijking met het derde kwartaal', schrijft het bedrijf in een persbericht.

Delhaize en Colruyt

In de eerste negen maanden van 2018 steeg ook de omzet van Delhaize. Woensdag wordt duidelijk of de keten ook in de laatste drie maanden van het jaar groeide, want dan publiceert moederbedrijf Ahold Delhaize zijn omzetcijfers voor het vierde kwartaal en heel 2018.