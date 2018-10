Verkoop Carrefour België stabiel in derde kwartaal

Terwijl de verkoop van Carrefour in België in de eerste jaarhelft met 2 procent daalde, steeg ze in het derde kwartaal licht.

De Belgische supermarkten van de Franse supermarktgroep Carrefour hebben in de periode juli-september 0,5 procent meer omzet geboekt op vergelijkbare basis. Carrefour België klokte af op 1,1 miljard euro omzet. In de eerste jaarhelft was er een daling van twee procent, vooral omdat er door een geplande herstructurering stakingen waren.

Door de daling in de eerste jaarhelft boekte Carrefour in België tussen januari en september in totaal 3,1 miljard euro omzet. Dat is 1,1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De volledige Carrefour-groep, die de helft van zijn omzet uit Frankrijk haalt, groeide in het derde kwartaal met 2,1 procent. In de eerste jaarhelft was er een stijging van 0,7 procent. De supermarkten en buurtwinkels gingen erop vooruit en de grote hypermarkten bleven stabiel. Dat is opvallend, want in de afgelopen kwartalen verloren ze fors klanten.

Herstructurering

Al enkele jaren staat Carrefour onder druk en daarom kondigde de nieuwe CEO Alexandre Bompard begin dit jaar een herstructurering aan. In zowat alle landen worden winkels verkleind en komt er een nieuw commercieel plan. De keten mikt op lagere prijzen en op meer bioproducten.

In België worden bijvoorbeeld vijf hypermarkten verkleind tot supermarkten en vertrekken vanaf november een kleine 1.000 werknemers.