Verlies Makro en Metro blijft groeien

Ook in 2019 maakten de Belgische supermarkten en groothandels van Makro en Metro meer verlies.

De groothandels van Metro en zeker de grote supermarkten van zusterketen Makro presteren almaar slechter in Belgiƫ. Vorig jaar nam het verlies opnieuw toe. Het bedrijfsverlies groeide meer dan 5 procent tot 65 miljoen euro, het nettoverlies van 63 naar 66 miljoen euro. Dat blijkt uit de recentste jaarrekening van het bedrijf, waarover de website De Rijkste Belgen eerder berichtte.

Het bedrijf slaagde er wel in meer omzet te boeken. De verkoop steeg met 0,4 procent naar 737,9 miljoen euro. De kentering is hoopgevend, maar een schrale troost gezien het groeiende verlies. Bovendien ligt de omzet nog ruim 10 procent lager dan in 2017.