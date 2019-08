Verlies kledingketen LolaLiza groeit door waardevermindering

Door de steeds woeligere toestand in de kledingsector voert het Belgische LolaLiza een waardevermindering van enkele miljoenen door. 'Toch gaat het stilaan beter', zegt de CEO van het familiebedrijf.

Terwijl e-commerce steeds populairder wordt en goedkope winkels als Primark als paddenstoelen uit de grond schieten, staan kledingketens in heel Europa onder druk. Ook in Belgiƫ duikt de laatste jaren meer slecht dan goed nieuws op. Zoals bij LolaLiza, dat sinds 2017 verlies maakt. De keten is eigendom van de Belgische familie Appelstein en heeft zo'n 110 winkels in Belgiƫ, Nederland en Frankrijk.

Het bedrijf voert een waardevermindering door, wat het verlies doet toenemen. LolaLiza wil niet kwijt hoe groot de afboeking is, maar het gaat om miljoenen. 'Als je de waardevermindering wegcijfert, zou ons nettoresultaat verbeteren', zegt CEO Joachim Rubin. Dat betekent dat het bedrijf minder dan 10 miljoen euro afwaardeert.

Fictief

Rubin erkent dat het bedrijf onder druk staat. 'Een niet-beursgenoteerd bedrijf als het onze moet om de zoveel jaren een fictieve waarde op zichzelf plakken', zegt hij. 'En het is nu eenmaal zo dat de omstandigheden in onze sector vijf jaar geleden veel beter waren dan vandaag.'

Het nieuwe jaarverslag toont dat 2018 een moeilijk jaar was, maar volgens de CEO gaat het stilaan beter. 'In de eerste zeven maanden van dit jaar groeiden we. Voorlopig is 2019 beter dan de twee voorgaande jaren.'

Nieuwe winkels

Het blijft ons doel om het merk LolaLiza op de kaart te zetten in verschillende landen. Joachim Rubin CEO LolaLiza

Het bedrijf opent af en toe nieuwe winkels. Vorig jaar waren dat er vijf. In Nederland zijn er nu twee winkels en in Frankrijk vijf. 'We verkennen beide markten, maar zeker Nederland is moeilijk', zegt Rubin. 'Maar het blijft ons doel om het merk LolaLiza op de kaart te zetten in verschillende landen, onder andere via e-commerce.'

Een jaar geleden lieten de Appelsteins het CEO-schap over aan Rubin, die geen lid is van de familie. 'Ze wilden dat de bedrijfsleiding anders werd aangepakt, met een strakkere logistiek en meer e-commerce', zegt Rubin. 'De broers zitten in de raad van bestuur en ondersteunen me.'

Veroorloven

LolaLiza Kledingketen

Opgericht : 2001

Eigenaars : kledingondernemer Henri Appelstein, zijn broer Jacques en zijn schoonbroer Stephan Jeger. Alle aandelen zitten in hun handen.

Aantal winkels : 114 in België, Nederland en Frankrijk.

Werknemers: Meer dan 735.

8 procent van de omzet komt van de webwinkel, tegenover 5 procent in 2015. Door meer in te zetten op sociale media wil LolaLiza online nog groter worden. Met hetzelfde doel opende het bedrijf onlangs een webwinkel waar klanten - overwegend vrouwen - zelf een jurk kunnen samenstellen en hem kopen.

'Onze e-commerce is bijna winstgevend', zegt Rubin. Al zal de webshop het hele bedrijf voorlopig niet opnieuw naar winst duwen.