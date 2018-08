Vilvoords verzet tegen komst 'eerste Belgische Zalando-magazijn'

De Duitse e-commercereus Zalando overweegt een magazijn in Vilvoorde, zegt burgemeester Hans Bonte. De bouwheer ontkent dat.

Het magazijnenbedrijf Goodman Logistics wil in de gemeente Vilvoorde een magazijn bouwen. Als dat plan doorgaat zal de Duitse e-commercereus Zalando er wellicht zijn kleding opslaan en van daaruit verdelen, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). 'Goodman heeft mij herhaaldelijk Zalando naar voren geschoven als mogelijk huurder of koper.'

We spreken met verschillende overheden in Europa, waaronder België. Monica Franz Woordvoerder Zalando

Goodman ontkent dat Zalando zich er zal vestigen als het project doorgaat. 'Wij werken elders in Europa samen met Zalando. Maar met dit project heeft Zalando niets te maken', zegt een woordvoerder van Goodman België.

Het is nog niet duidelijk wie zich er wel zal vestigen. 'Pas als we een vergunning hebben, kunnen we bedrijven zoeken', aldus Goodman. 'Of dat alsnog Zalando zal worden? Die kans is klein. Zalando heeft ervoor gekozen om een magazijn te openen in Nederland.'

Zalando bevestigt noch ontkent de plannen en zegt dat er onderhandelingen lopen in België. 'Zalando breidt zijn logistiek netwerk uit', zegt woordvoerder Monica Franz. 'We spreken met verschillende overheden in Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar een beslissing over de volgende locatie (waar ze een magazijn zullen openen, red.) is nog niet genomen.'

Dour Festival

Eerder raakte al bekend dat Zalando overwoog een magazijn te bouwen in de Waalse gemeente Dour, op het terrein van het gelijknamige muziekfestival. Dat wou het doen samen met Goodman. Dour Festival verhuisde zelfs naar een andere weide, maar uiteindelijk haakte Zalando af. De webshop heeft de plannen nooit willen bevestigen.

Door dit dossier dreigt één van de laatste grote ecologische gebieden van de stad omgevormd te worden tot een distributiecentrum. Hans Bonte Burgemeester Vilvoorde (SP.A)

Of het project van Goodman in Vilvoorde kan doorgaan is overigens verre van zeker. De gemeentes Vilvoorde, Grimbergen en de provincie Vlaams-Brabant zien het project niet zitten.

Goodman wil het distributiecentrum bouwen op een terrein van 14 hectare en daar verzetten de drie overheden zich tegen door de vergunningen te weigeren. Ze vrezen verkeershinder en wijzen erop dat 4 hectare bos zou moeten wijken door het magazijn.

'Door dit dossier dreigt één van de laatste grote ecologische gebieden van de stad omgevormd te worden tot een distributiecentrum, dat bovendien een enorme hoeveelheid vrachtvervoer zal generen en het sluipverkeer door het stadscentrum oncontroleerbaar zal maken', zegt burgemeester Bonte aan persbureau Belga.

Boot gemist

Door de afwijzing van de provincie en de negatieve adviezen van Grimbergen en Vilvoorde trok Goodman naar Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Zij moet voor 11 september een beslissing nemen.

De Vlaamse Omgevingsvergunningscommissie heeft alvast een positief advies gegeven. Ze eist wel dat er bijkomende maatregelen worden genomen om verkeershinder te vermijden.

E-commerce en de bijbehorende magazijnen zijn een heet hangijzer in België. Het gevoel leeft dat België de boot gemist heeft met e-commerce. De helft van wat Belgen online uitgeven spenderen ze bij buitenlandse webwinkels, zegt Comeos, de belangenvereniging van de Belgische winkelbedrijven. E-commercedrijven zoals Bol.com, Zalando en Coolblue beleveren hun Belgische klanten vanuit magazijnen die vlak over de Belgische grens liggen.