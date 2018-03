Virgil Abloh, meester van de dure streetwear, gaat naar Louis Vuitton

Met de komst van Virgil Abloh naar Louis Vuitton koopt luxeconcern LVMH opnieuw streetcredibility in.

Met de aanstelling komt een voorlopig einde aan de creatieve stoelendans bij overkoepelend luxeconcern LVMH.

De 37-jarige Abloh neemt bij Louis Vuitton de plaats in van Kim Jones, die de Belg Kris Van Assche na elf jaar vervangt bij Dior Homme. Al uit de keuze voor Jones sprak de behoefte om een nieuwe, coole wind door het luxeconcern te laten waaien. Kim Jones haalde het hippe skatemerk Supreme binnen bij Louis Vuitton voor een samenwerking en moet Dior Homme aantrekkelijker maken voor jongeren.

Dure hoodies

Virgil Abloh, een zoon van Ghanese inwijkelingen die opgroeide in Chicago, is met zijn merk Off-White de meester van de (dure) streetwear. Zijn T-shirts en hoodies met grote prints en logo's en met prijskaartjes van een paar honderd euro, zijn gegeerd spul bij sterren, sporters en merkengekke millennials.

Schermvullende weergave Corde Broadus, zoon van rapper Snoop Dogg, en Christian Combs, zoon van rapper P. Diddy, begin maart op de eerste rij van het defilé van hip streetwearmerk Off-White. ©Photo News

Abloh werd recent uitgebreid geportretteerd in Sabato, de zaterdagbijlage van De Tijd. Daarin schrijft hij zijn blitzcarrière toe aan de kracht van sociale media als Instagram. 'Misschien ben ik wel een van de eerste luxelabels die uit dat platform zijn voortgekomen. Zo maakte ik Off-White gewoon terwijl ik eraan dacht. Het was de enige manier om geregeld te krijgen dat de mensen het label zouden leren kennen.'

CEO Michael Burke van Louis Vuitton zei dat Abloh's 'aangeboren creativiteit en disruptieve aanpak hem relevant hebben gemaakt vandaag, niet alleen in de modewereld maar in de hele populaire cultuur.'

Abloh adviseerde onder andere hiphopster Kanye West bij de lancering van zijn modemerk Yeezy. Abloh en West liepen allebei stage bij het Italiaanse huis Fendi in 2009 maar Abloh is grotendeels een selfmade man. In 2015 werd hij genomineerd voor de prestigieuze LVMH Prize voor modetalent.

Positiewissels

LVMH, de grootste luxegroep ter wereld, heeft er heel wat positiewissels opzitten aan de top van haar modemerken, zowel op creatieve als op zakelijke posities. In januari werd Hedi Slimane aangesteld bij Céline, na het vertrek van Phoebe Philo. Hij gaat er ook mannenmode en couture ontwerpen, nieuw terrein voor het huis.

Bij Christian Dior Couture werd Pietro Beccari CEO, hij kwam over van Fendi. Sidney Toledano, zijn voorganger bij Dior, schoof op in de hiërarchie als verantwoordelijke voor alle modemerken in het concern.