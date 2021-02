Vlaams familiebedrijfje verdeelt slippers van melk en honing

Na 32 jaar bankieren verkoopt Bart Horemans vandaag slippers die naar melk en honing geuren. Samen met zijn vrouw en dochter runt hij Regalo Esclusivo, dat schoenen en handtassen verdeelt. 'In volle coronacrisis was het niet makkelijk de banken te overtuigen.'

Bart Horemans begon tien jaar geleden bijna toevallig met Regalo Esclusivo, samen met zijn partner. 'We hebben altijd een passie gehad voor Italië en zijn design. Toen we op reis waren in Milaan, belandden we op een van de grootste modebeurzen ter wereld. Een merk van handtassen sprak ons aan: het was op zoek naar een verdeler in België en Luxemburg.'

Horemans en zijn vrouw hapten toe en begonnen bescheiden. 'We reden rond met één collectie in de koffer en klopten op goed geluk aan bij schoenen- en klerenwinkels in de buurt. Langzaam stapelden de bestellingen zich op, waardoor we een netwerk opbouwden en vaste klanten aantrokken. Het duurde niet lang voor we een showroom moesten huren waar klanten de collecties konden bekijken. Op die manier hoeven zij niet altijd alle buitenlandse beurzen te bezoeken.' In 2015 kocht het koppel een showroom in de buurt van Grimbergen.

We moeten de slippers vijf à zes maanden op voorhand bestellen én voorschieten. Dat kunnen we niet meer zelf ophoesten. Bart Horemans Oprichter en zaakvoerder Regalo Esclusivo

Crowdfunding

Tot 2019 gebeurde alles voor Regalo Esclusivo na de gewone werkdag en tijdens het weekend. Horemans werkte 32 jaar als bankier bij KBC. Dat lukte, want de eerste jaren fungeerde zijn bedrijf louter als doorgeefluik. Met het slippermerk Freedom Moses, zijn nieuwste deal, is het anders. 'We werken als distributeur in de Benelux en Duitsland, wat betekent dat we slippers moeten aankopen en weer doorverkopen.' Dat vraagt om reorganisatie, extra kapitaal en opslagruimte.

Horemans zei zijn job op en stortte zich voluit op Regalo Esclusivo. 'We moeten de slippers vijf à zes maanden op voorhand bestellen én voorschieten. Vroeger dienden we eerder als makelaar en namen we een commissie op de bestellingen van onze klanten. Maar de huidige bedragen kunnen we niet zelf ophoesten.'

550.000 omzet Bart Horemans schat dat de omzet van Regalo Esclusivo in 2021 opnieuw verdubbelt, tot meer dan 550.000 euro.

Daarom gaat Horemans op zoek naar extra centen. 'In volle coronacrisis was het niet makkelijk de banken te overtuigen.' Daarom doet Regalo Esclusivo naast leningen ook een beroep op crowdfunding via het platform Winwinner. Het haalde al 77.000 euro op, ruim meer dan het beoogde bedrag van 50.000 euro, dat al op dag één van de campagne binnen was.

Als exclusieve verdeler gelooft Horemans sterk in het potentieel van Freedom Moses. 'Dit wordt de zomerhit van 2021.' Hij schat dat de omzet van Regalo Esclusivo dit jaar opnieuw verdubbelt, tot meer dan 550.000 euro. Daarna is het de ambitie om al zeker tot 2024 jaarlijks met 30 procent te groeien.

Melk en honing

Freedom Moses is het werk van Sarah Gurt, een Parijse ontwerpster die in Tel Aviv woont. Met hun klassieke Birkenstock-stijl - 'Birkenstock heeft alleen een patent op de kurken zool, niet op het ontwerp' - lijken de slippers op de sandalen van de Bijbelse profeet Mozes. 'Freedom Moses: hij leidde zijn volk op slippers naar de vrijheid, van Egypte naar Israël. In datzelfde Bijbelse verhaal wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Daarom ruiken de sandalen naar melk en honing. Geweldig toch?'