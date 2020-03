Vlaamse modemerken staan het verenigingsleven bij

Trooper, een platform waarmee je digitaal verenigingen kan sponsoren, lanceert een initiatief voor extra donaties.

De Belgische modemerken JBC, Torfs, Brantano, Ici Paris XL en ZEB slaan de handen in elkaar met Trooper om het Vlaamse verenigingsleven financieel te steunen tijdens de coronacrisis. Trooper is een online platform waarmee je als consument een vereniging kan sponsoren door online te shoppen. Bij aankopen op een webshop die is aangesloten bij Trooper kan je ervoor opteren een bepaald percentage van het betaalde bedrag te doneren aan een vereniging naar keuze, op voorwaarde dat die ook is aangesloten.

75 procent Verenigingen Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting overleeft 75 procent van de Vlaamse verenigingen geen zes maanden zonder inkomsten.

Nu de coronamaatregelen een rem zetten op de activiteiten van jeugdbewegingen, sportclubs of theatergroepen vallen ook veel evenementen in het water die de kas hadden moeten spijzen. 'De lente is typisch het seizoen waarin verenigingen geld ophalen met bijvoorbeeld een eetfestijn', zegt Elisabet Lamote, de oprichtster van Trooper. 'De impact van die annulaties op het werkingsbudget is groot. Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting kan 75 procent van de verenigingen geen zes maanden zonder inkomsten overleven.'

Commissie

Om hen een hart onder de riem te steken, doneren JBC, Torfs, Brantano, Ici Paris XL en ZEB 2 tot 5 procent van het betaalde bedrag extra bij elke aankoop via Trooper. Die commissie gaat integraal naar de vereniging. 'Ik heb zelf in de KSA gezeten, en ben lid van een tennisclub', zegt Wouter Torfs, de CEO van schoenenmerk Torfs. 'Ik weet hoe belangrijk het is dat die verenigingen blijven bestaan.'