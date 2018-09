‘Voor E5 Mode is de webwinkel geen prioriteit'

De dertiger Alexander Talpe gaat miljoenen investeren in de E5 Mode-winkels die hij van zijn oom overnam. ‘Met meer service en personal shoppers willen we het verschil maken.’

‘Er zijn te veel kledingwinkels in België en er zullen er in de komende jaren de deuren moeten sluiten. Maar E5 Mode zal zijn troeven uitspelen, waardoor er over enkele jaren nog altijd 70 winkels zijn in België.’ Alexander Talpe (36) - de neef van acteur Louis ‘Mega Toby’ Talpe - weet dat hij aan een rit begonnen is die niet over een gladde asfaltweg zal gaan. Een jaar geleden nam hij bij de kledingketen E5 Mode het roer over van zijn oom, winkelkoning Etienne Kaesteker (74).

Nu treedt de dertiger op de voorgrond door aan te kondigen dat hij 5 miljoen euro investeert in de renovatie van 20 winkels. Als die een succes worden, moet de rest van het winkelpark volgen. De ingreep is nodig, want E5 Mode maakt verlies. De omzet van de verkoper van klassieke kleding is in het boekjaar 2016 gedaald naar 82 miljoen euro. Er was 6,3 miljoen euro bedrijfsverlies. Hoe 2017 is geweest, is nog niet officieel bekend. ‘Maar de omzet is gestegen’, zegt Talpe. Al was er nog steeds verlies, geeft hij toe. ‘Als alles meezit, zullen we dit jaar weer winst maken.’

E5 Mode E5 Mode is een kledingketen die in 1979 werd opgericht door Etienne Kaesteker en zijn intussen overleden echtgenote Griet Talpe. Vandaag telt de keten 70 winkels. Vorig jaar ging een verlieslatende winkel dicht. E5 Mode sluit niet uit dat nog slecht presterende winkels sluiten, maar er zullen ook nieuwe openen, waardoor het totaal op 70 moet blijven. Omzet (2016-2017): 82,3 miljoen euro. Bedrijfsverlies: 6,3 miljoen euro. Nettoverlies: 6,2 miljoen euro. Aantal werknemers: 463.

E5 Mode is niet gespaard gebleven van de storm die de voorbije maanden ook modeketens als JBC, LolaLiza en Bristol deed aankondigen dat de verkoop daalt en ze verlies maken. ‘Twee belangrijke tendensen creëren sinds enkele jaren instabiliteit in de sector’, zegt Talpe. ‘Er zijn e-commercespelers opgedoken voor wie het niet belangrijk is winst te maken. Ze willen alleen klanten pikken bij de bestaande spelers en om dat te doen hebben ze de verwachtingen van de klanten met snelle en gratis leveringen fors verhoogd.’

‘Daarnaast willen mensen veel minder betalen voor kleding’, gaat hij voort. Door ketens als Primark geven veel mensen liever niet meer dan 20 euro uit aan een trui. ‘Totaal onrealistisch. Ik vraag me af wanneer de situatie zal stabiliseren, al denk ik niet dat we ooit terugkeren naar de tijd van vroeger.’

Door de storm in de modesector vraagt een mens zich af hoe een dertiger het in zijn hoofd haalt om een meerderheid te kopen in een lokale, familiale kledingketen die verlies maakt. Familietrots speelde ongetwijfeld mee? ‘Ik geloof ook echt in E5 Mode’, zegt Talpe. Op zijn achttiende zette hij als jobstudent de eerste stappen in het bedrijf van oom Etienne en meter Griet Talpe, die de keten in 1979 oprichtten en geen kinderen hebben. ‘Toen de vorige CEO van E5 Mode vorige zomer vertrok, wist mijn oom dat er iets moest veranderen. Hij stelde voor om de helft van E5 Mode en ECG - het bedrijf dat kleding maakt voor onder andere E5 Mode - aan mij te verkopen. Lang heb ik niet moeten nadenken.’

Helemaal is Kaesteker niet verdwenen. ‘Hij is voor mij een soort coach. Ik bezoek hem elke week thuis in Waasmunster. Als we niet op dezelfde golflengte zitten, hak ik de knoop door.’

Alexander Talpe Alexander Talpe (36) is de hoofdaandeelhouder van de kledingketen E5 Mode en van ECG, het bedrijf dat 70 procent van de kleding ontwerpt die E5 Mode verkoopt. Een jaar geleden kocht Talpe 50,1 procent van de aandelen van beide bedrijven over van zijn oom Etienne Kaesteker (74). Die blijft via zijn holding Shopinvest de overige aandelen controleren en houdt ook belangen aan in bedrijven zoals Smartphoto en Roularta Media Group.

De brainstormsessies met zijn oom resulteerden in een strategie die bijna volledig focust op de stenen winkels van E5 Mode. ‘We doen wel aan e-commerce, maar dat is een aanvulling en geen kernprioriteit’, zegt hij. ‘Onze klanten winkelen wel eens online, maar zijn nog altijd op zoek naar fysieke winkels. Die zullen ook in de toekomst verantwoordelijk blijven voor het gros van de kledingverkoop. Onze klanten houden van persoonlijk contact en willen kleding graag zien en voelen.’

Om zijn doelgroep - 40-plussers - te bereiken verfraait Talpe zijn winkels. Er komt bijvoorbeeld een koffiehoek. ‘Decennia leken kledingketens op supermarkten, met rekken vol kleding. Maar die tijd is voorbij. Om het verschil te maken met e-commerce willen wij meer naar de boetiekstijl. In elke winkel willen we meer service bieden. Zo kunnen klanten een personal shopper reserveren, die hen advies geeft.’ Kost dat de keten niet handenvol geld? ‘Nee, want wie doorgedreven advies krijgt, koopt doorgaans meer.’

Daarnaast wil Talpe het kledingaanbod van E5 Mode verbeteren. Er zal nog steeds sobere, klassieke kleding te koop zijn, maar ook hippere spullen. Daar vragen de klanten naar, zegt Talpe. Zo komt hij wel meer in het vaarwater van andere ketens. ‘Met het verschil dat wij de nadruk leggen op grotere maten. H&M en Zara zijn concurrenten, maar we kunnen het verschil maken met onze service.’