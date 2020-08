Voorlopig geen uitverkoop bij Brantano en co.

De curatoren van de failliete modegroep FNG stellen de geplande grote uitverkoop voor onbepaalde duur uit. Ze slaagden er niet in de winkels zaterdag te heropenen.

Het personeel werd gevraagd zijn winkelsleutels in te leveren, zegt vakbondsvertegenwoordiger Sven De Scheemaeker (ACV Puls). De curatoren waren niet bereikbaar voor een reactie.

Veiligheid

Vorige week hadden die al gemeld dat de geplande heropening afgelopen zaterdag niet kon doorgaan. Een nieuwe datum schoven ze toen niet naar voren. Volgens onze informatie sluiten de curatoren niet uit dat de winkels later alsnog opengaan voor een opruimactie.

De curatoren zeiden dat ze te weinig veiligheidspersoneel vonden om de winkels te heropenen. Ze weerleggen dat de banken een heropening zouden dwarsbomen, zoals her en der te horen was.

FNG ging twee weken geleden failliet omdat het 734 miljoen euro schulden had, terwijl het bedrijf verlieslatend was. Een uitverkoop zou geld in het laatje kunnen brengen om te betalen aan de schuldeisers.