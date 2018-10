Voormalig Delhaize-CEO gaat in VS shoppers volgen

De Belgische start-up Amoobi opent een kantoor in de VS. Het bedrijf van Delhaize-telg Pierre-Olivier Beckers brengt via sensoren in kaart hoe klanten door een winkel wandelen.

Naast welke supermarktrekken blijven klanten lang staan en waar lopen ze snel voorbij? Die vraag beantwoordt Amoobi, een start-up uit Nijvel. Het bedrijf plaatst sensoren in supermarkten en houdt zo in het oog hoe klanten zich door de winkel begeven. Met die data kunnen supermarkten hun winkels beter inrichten.

Amoobi is deels in handen van Beckers. Jarenlang was hij de CEO van Delhaize Group, de supermarktgroep die in 2016 werd overgenomen door de Nederlandse rivaal Ahold. Beckers is een afstammeling van de oprichters van Delhaize.

Amoobi is nu alleen actief in Europa, maar de Franstalige krant L'Echo ontdekte dat het een kantoor opent in de VS. 'In het Verenigd Koninkrijk hebben we drie van de grote vier supermarktketens als klant', zegt CEO Olivier Delangre. 'Daarom steken we nu de oceaan over.'

Amoobi is actief in een tiental Europese landen. Onder andere Carrefour, Delhaize, Aldi, Media Markt, IKEA en Tesco hebben Amoobi-sensoren in hun winkels.