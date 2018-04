Waarom Carrefour achterblijft op zijn soortgenoten

Supermarktketens staan onder druk door een onderlinge prijzenslag en de concurrentie van e-commercespelers. Carrefour lijkt er het minst in te slagen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

De lijdensweg van Carrefour is niet ten einde. Vandaag kreeg het aandeel van de Franse winkelketen een opdoffer van 3 procent te verwerken op de beurs van Parijs. Carrefour lijdt al enkele jaren onder een slabakkende verkoop. Lagekostenketens zoals Aldi en Lidl vreten aan de winstmarge terwijl de winkelketen marktaandeel verliest aan e-commerce.

Woensdagavond vergrootten kwartaalcijfers de zorgen van de groep. De omzetgroei op jaarbasis vertraagde in het eerste kwartaal tot 0,4 procent ten opzichte van 1,9 procent het kwartaal ervoor. Met een kwartaalomzet van 20,8 miljard euro stelde Carrefour het analistenheir teleur. Bovendien toonde CFO Matthieu Malige zich pessimistisch over 2018. Het aandeel van Carrefour is op drie jaar meer dan gehalveerd.

E-commerce

Als het een pleister op de wonde mag zijn, de hele retailsector presteerde de voorbije jaren niet bijster goed. De aandelen van Ahold Delhaize, Tesco en Colruyt slaagden er nauwelijks in over de afgelopen drie jaar koerswinst te boeken. Grote winkelketens lijden onder de prijzenslag die lagekostenketens zoals Aldi en Lidl hebben ontketend. Terwijl Aldi en Lidl zich louter kunnen focussen op de prijs, zien andere ketens zoals Delhaize en Carrefour marktaandeel afgesnoept worden door e-commerce.

In augustus vorig jaar ging er nog een schokgolf door de markt van traditionele supermarktketens toen de e-commercegigant Amazon de hippe Amerikaanse winkelketen Whole Foods overnam. Het toont aan hoe angstig de sector is tegenover de wijzigende consumptiepatronen en de dreiging van e-commerce. ‘De veranderende consumptiepatronen hebben bijgedragen tot de onderliggende angst van beleggers voor de retailsector,’ zegt retailspecialist van KBC Securities, Alan Vandenberghe.

Bovendien is het vet in ontwikkelde markten al van de soep. In een verzadigde markt zonder veel bevolkingsgroei is het vanzelfsprekend dat er minder groei te halen valt. Groeimarkten bieden een uitweg. Ten slotte vindt er in de ontwikkelde markten een verandering in het consumptiepatroon plaats door de vergrijzing en krimpende gezinnen. Die bevolkingsgroepen verkiezen vaker kleinere supermarkten of buurtwinkels dichtbij dan grote winkelcentra buiten de stad.

Toch worstelt Carrefour meer dan zijn concurrenten met deze trends. Institutionele inertie en tekortkomingen brachten de supermarktketen in een moeilijk parket. Carrefour haalt 47 procent van zijn omzet uit het thuisland. Ondertussen heeft de winkelketen E.Leclerc het marktleiderschap van Carrefour in Frankrijk overgenomen. Het is een symbool voor de zwanenzang van de keten.

Volgens analisten stapte Carrefour te laat op de e-commercetrein. In 2017 verkocht de winkelketen 850 miljoen euro aan goederen online. Dat is een fractie van de 2,6 miljard euro die E.Leclerc binnenhaalde via virtuele verkopen.

De Engelse winkelketen Tesco kan een voorbeeld zijn voor Carrefour. Tesco kampte jaren met een dalende winst en omzet maar keerde de trend door kostenbesparing en een betere klantenservice. De keten zag de winst in 2017 met 28 procent toenemen. Tesco sprong vroeg op de onlinemarkt en groeide daar uit tot de leider met een derde van de markt in handen. Het onderzoeksbureau IGD verwacht dat tegen 2022 de onlinemarkt 7,5 procent van de Engelse retailmarkt zal uitmaken.

Te grote winkels

Een van de grootste uitdagingen van Carrefour zit in het omvormen van de hypermarkten, erg grote supermarkten die ook kleren en elektronica verkopen, naar kleinere winkels. In die grote winkels zit de verkoop in het slop. Consumenten kopen elektronica steeds vaker online of in gespecialiseerde winkels. In het eerste kwartaal daalde de omzet van Franse hypermarkten met 2,3 procent. Begin dit jaar raakte bekend dat Carrefour in ons land onder andere twee hypermarkten zal sluiten. In totaal staan 1233 banen op de tocht.

Ook wat efficiëntie betreft, presteert Carrefour niet goed. Een te trage voorraadroulatie weegt op de kostenstructuur. Vorig jaar sloot de winkelketens nog 273 verlieslatende Dia-winkels in Spanje. Als klap op de vuurpijl kende Carrefour in Brazilië, goed voor 15 procent van de groepsomzet, in het eerste kwartaal een negatief wisselkoerseffect van 21 procent.

De nabije toekomst belooft niet veel beterschap voor de winstmarge van Carrefour. De keten plant de opening van meer dan 2000 nieuwe kleine supermarkten en wil de onlineverkoop optrekken tot 5 miljard euro. Maar thuisleverende webwinkels zijn in de eerste jaren vaak verliesposten.