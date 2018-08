Walmart koerst hoger na ijzersterk kwartaal

Het Amerikaanse Walmart, de grootste supermarktketen ter wereld, kent zijn sterkste groei in tien jaar. Het aandeel klimt.

Walmart is vooral bekend van zijn supercenters, megawinkels waar alles onder één dak verkrijgbaar is en waarvan er in de VS alleen al meer dan 3.500 zijn. Naar die winkels lokt Walmart steeds meer kooplustigen, blijkt uit de cijfers over het tweede kwartaal. Ook de inkomsten uit e-commerce zitten in de lift.

De omzet uit bestaande winkels, de belangrijkste parameter in retailland, klom tussen april en juni met 4,5 procent tot 128 miljard dollar. Dat is het hoogste groeipeil van het afgelopen decennium. Bovendien is het vertrouwen voor heel 2018 groot: Walmart verhoogt zijn omzetverwachtingen voor de rest van het jaar.

Een van de gunstige factoren was het warme weer, waardoor klanten Walmart opzochten voor zomerse artikels als tuingerief en zwembadproducten.

Amazon

Ook e-commerce, het domein waarin Walmart in de schaduw van Amazon staat, presteerde sterk. De omzet uit e-commerce kwam 40 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar geleden. Walmart plukt de vruchten van een nieuw design van zijn website en van beter op de klant afgestemde opties voor leveringen.

Het investeerde de voorbije jaren fors om de achterstand op Amazon dicht te rijden. Het kocht onder meer de e-commercestart-up Jet en het Indiase Flipkart, overnames die samen 20 miljard dollar kostten.

Op Wall Street zijn beleggers in hun nopjes. Het aandeel spurtte kort na de opening 9 procent hoger. Daarmee maakt het de verliezen sinds Nieuwjaar goed.

Consumentenvertrouwen

Dat Walmart sterk boert, zegt ook wat over de Amerikaanse economie. Niet alleen is Walmart, dat in 1962 in het stadje Bentonville in Arkansas met één winkel begon, de grootste retailer in de VS, met 1,5 miljoen werknemers is het ook de grootste private werkgever van het land.

Ook andere Amerikaanse retailers voelden het toegenomen Amerikaanse consumentenvertrouwen, aangevuurd door hogere lonen en een belastingverlaging. Home Depot en Macy's pakten ook al uit met sterke cijfers.