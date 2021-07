'We kunnen niet anders dan onze supermarkt af te breken'

De Aldi van Chênée is zo zwaar beschadigd dat niemand al is kunnen binnengaan om de schade op te meten.

Nog zo'n 30 supermarkten zijn nog steeds gesloten in de nasleep van de overstromingen in Wallonië. Een aantal is verwoest, en voor maanden dicht. Ook de bottelarij van Chaudfontaine ligt voor onbepaalde tijd plat.

'We hebben vandaag de toestemming gekregen om onze winkel in Pepinster af te breken. Er zat niks anders op, want hij is te zwaar beschadigd.' De Carrefour van Pepinster is reddeloos verloren door de zware overstromingen die Wallonië vorige week teisterden, zegt woordvoerster Aurelie Gerth.

Ook elders is Carrefour zwaar geraakt. In totaal moest de keten 27 winkels sluiten. Het gros is intussen weer open, maar tien zijn nog altijd toe. 'Onze winkel in Verviers is zwaar getroffen en blijft nog een tijd dicht. Die in Waver gaat eind juli open, die in Trooz in september en die in Tilff blijft nog tot november dicht.'

Noodwinkels op parking

Alle supermarktketens hebben winkels die nog steeds niet geopend zijn, en mogelijk nog maanden dichtblijven. De Aldi van Chênée is zo zwaar beschadigd dat niemand al is kunnen binnengaan om de schade op te meten. 'We moeten eerst zekerheid hebben of hij stabiel genoeg is', zegt woordvoerder Jason Sevestre. Ook de winkels in Halen en Pepinster zijn dicht. 'Zo goed als alles is vernield en aan vervanging toe: kassa’s, koelmeubels, diepvriezers. Al meerdere dagen zijn onze mensen met man en macht aan de wederopbouw bezig.' Naar verwachting gaat de winkel in Halen volgende week open, die in Pepinster over ten vroegste twee weken.

Ook de Colruyt-winkel in Chênée is zwaar beschadigd en blijft maanden dicht omdat alles moet worden vervangen. De Spar-winkels in Rochefort en La Roche en Ardenne zijn volledig vernield. 'Bovendien zijn er in die regio's ook problemen met de elektriciteits- en gastoevoer, wat alles nog complexer maakt', zegt woordvoerster Hanne Poppe.

Delhaize moest in eerste instantie 40 winkels sluiten, maar kon er al 30 heropenen. 'Twee winkels zijn enkele maanden dicht', zegt woordvoerster Karima Ghozzi. 'We bekijken oplossingen, zoals tijdelijke winkels in de buurt of op de parking van de getroffen supermarkten.'

Schermvullende weergave De winkel van Spar (Colruyt) in Rochefort is helemaal verwoest. ©BELGA

De supermarktketen die het minst hard is getroffen, is Lidl. Nog twee winkels zijn toe: die in Tilff en Verviers. Ze openen begin augustus de deuren weer.

Geen enkele supermarkt kan of wil een raming geven van de schade. Maar het is duidelijk dat die in de miljoenen loopt. De ketens maken zich sterk dat ze de schade kunnen recupereren bij hun verzekeringen.

Coca-Cola

Ook heel wat toeleveranciers kampen met problemen. Zo overstroomde de bottelarij van Coca-Cola's watermerk Chaudfontaine in de gelijknamig gemeente. 'De bottelarij ligt vlak naast de rivier, waardoor de gelijkvloerse verdieping overstroomde', zegt woordvoerster Eva Lefevre. 'Onze productiehal op de eerste verdieping bleef gevrijwaard, al bevinden enkele installaties zich op de benedenverdieping.'

Zo goed als alles is vernield en aan vervanging toe in drie van onze winkels: kassa’s, koelmeubels, diepvriezers. Jason Sevestre Woordvoerder Aldi

De fabriek ligt nog een tijd stil. 'Voor weken of voor maanden? Dat moeten we nog bekijken met de verzekeringen en experts', zegt Lefevre. Daarom kan ze ook nog niet zeggen hoeveel schade het bedrijf heeft opgelopen.