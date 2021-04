Webwinkel Jessica Alba trekt naar Nasdaq

Jessica Alba richtte The Honest Company op in 2012.

The Honest Company, de webwinkel voor ecologische baby- en schoonheidsproducten van Hollywood-actrice Jessica Alba, mikt op een waardering van 1,5 miljard dollar bij zijn beursgang op Nasdaq.

'Acteren is veel gemakkelijker dan een bedrijf leiden', zei Jessica Alba in 2015 aan Elle Magazine. 'In vergelijking daarmee lijkt acteren wel vakantie. Ik voel de druk: klanten en werknemers rekenen op ons.' Aan dat lijstje mag de 40-jarige actrice straks een nieuw lemma toevoegen: aandeelhouders.

The Honest Company, het e-commercebedrijf voor milieuvriendelijke baby- en schoonheidsproducten dat Alba in 2012 begon, noteert binnenkort onder de ticker ‘HNST’ op de techbeurs Nasdaq. Morgan Stanley, Jefferies en JPMorgan, de investeringsbanken die de beursintroductie in goede banen leiden, waarderen The Honest Company op 1,5 miljard dollar. Tegen een prijsvork van 14 tot 17 dollar per stuk komen 25,8 miljoen aandelen op de markt. Door ook een deel nieuwe aandelen uit te geven hoopt het bedrijf 110 miljoen dollar op te halen.

Alba's zakenimperium heeft haar acteercarrière de jongste jaren volledig overvleugeld.

Alba's zakenimperium heeft haar acteercarrière de jongste jaren volledig overvleugeld. De Californische, door mannenbladen meermaals betiteld als 'mooiste vrouw ter wereld', brak in 2005 door dankzij haar rol in de zwart-witte cultfilm 'Sin City', waarin ze speelde aan de zijde van Hollywood-veteranen als Bruce Willis en Mickey Rourke. Rollen in de actiefilmreeks 'Fantastic Four' en de sciencefictionserie 'Dark Angel' vestigden haar bekendheid definitief - daar deden drie nominaties voor een Razzie Award, een parodie op de Oscars, niets van af.

Luier

Alba heeft The Honest Company opgericht uit een oprechte ecologische bezorgdheid, luidt de handig in de markt gezette ontstaansgeschiedenis. 'Toen mijn dochter Honor haar luier had kapotgescheurd, raakte ik in paniek omdat ze misschien stukjes had ingeslikt. Ik besefte dat zulke producten zonder gevaarlijke chemicaliën nauwelijks tegen een betaalbare prijs te vinden zijn, dus besloot ik ze zelf op de markt te brengen.'

300 miljoen omzet The Honest Company boekte in het coronajaar 2020 een omzet van 300 miljoen dollar, een toename met 28 procent tegenover 2019.

Tegenover dat ietwat romantische verhaaltje staan echter kloeke bedrijfsresultaten. The Honest Company boekte in het coronajaar 2020 een omzet van 300 miljoen dollar, een toename met 28 procent tegenover 2019. Vooral de divisie huid- en verzorgingsproducten levert op, met een toename van 36 procent.

Abonnement

The Honest Company groeit sterk. Alba laat zich door de juiste mensen omringen. Samen met medeoprichter Brian Lee, een advocaat die met de start-up LegalZoom.com pionierde in online juridische dienstverlening, had ze door dat in bakstenen winkels weinig toekomst zat en in thuislevering des te meer. Door een systeem van luierabonnementen op te zetten, waarbij abonnees maandelijks een pak aan huis geleverd krijgen, kon het bedrijf al snel op een vast klantenbestand en recurrente inkomstenstroom rekenen.

Investeerders herkenden het potentieel. Onder meer het fonds L Catterton pompte 200 miljoen dollar in het succesverhaal. Een rechtszaak over mogelijk schadelijke stoffen in Honest-producten, die geschikt werd voor 1,5 miljoen dollar, was niet meer dan een kiezel in de schoen.