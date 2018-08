Webwinkel doet verkoop Schoenen Torfs groeien

Schoenen Torfs heeft vorig jaar een recordomzet geboekt. In de eerste helft van 2018 liep de verkoop veel minder vlot.

De omzet van de Belgische schoenwinkelketen Schoenen Torfs is vorig jaar met 7,6 procent toegenomen. De nettowinst is met 9 procent gedaald.

CEO Wouter Torfs, die samen met zijn familie de eigenaar van de keten is, is tevreden met de resultaten. 'Ons bedrijf blijft groeien. De verkoop in onze winkels nam vorig jaar met 4 procent toe, maar vooral onze webwinkel was verantwoordelijk voor een hogere omzet. De onlineverkopen zijn met 30 procent gestegen.'

Zalando

Voor Torfs is dat het bewijs dat zijn bedrijf de opkomst van onlinewinkels - de Duitse mode-e-commercereus Zalando op kop - de baas kan. 'We zijn erin geslaagd onze webwinkel in onze stenen winkels te integreren', zegt hij. 'Een derde van onze onlineverkoop komt van mensen die in onze winkels hun schoenmaat of gewenste kleur niet vinden en die ter plaatse online hun voorkeursschoenen bestellen.'

Vorig jaar kwam 15 procent van de omzet van Schoenen Torfs van zijn webwinkel. De schoenen die online worden verkocht, worden naar de klanten thuis gestuurd of kunnen in de 75 winkels worden opgehaald. 'Onze stenen winkels blijven belangrijk. Ze zijn goed voor 85 procent van de omzet.

Torfs blijft winkels openen. 'We hebben nu één winkel in Wallonië en die doet het goed. Als dat zo blijft, willen we op termijn tien tot vijftien winkels in Wallonië openen.'

Sneakers

Daarnaast opende Torfs ook de winkel The Athlete's Foot, een internationale schoenwinkelketen die de nadruk legt op sneakers. Torfs baat de winkels onder franchise uit. Een deel van de omzet moet hij doorstorten naar het hoofdkantoor van de Amerikaanse keten. Volgens Torfs mikken Schoenen Torfs en The Athlete's Foot op een ander doelpubliek.

'Waarom we niet op eigen houtje een sneakerketen zijn begonnen? Omdat The Athlete's Foot goede relaties heeft met Nike en Adidas. Dat kun je moeilijk zelf uitbouwen als Belgisch bedrijf.'

Adidas en zeker Nike worden steeds strenger als het op samenwerkingen met winkelketens aankomt. Ze nemen de verkoop steeds meer in eigen handen. De Belgische schoenwinkelketen Bristol (ex-Shoe Discount) mag geen Nike-schoenen meer verkopen omdat ze niet voldoet aan de eisen van Nike.

'Sneakers zijn erg populair', zegt Torfs. Als de eerste winkel het goed blijft doen, wil hij bijkomende winkels openen in grotere steden en shoppingcentra.