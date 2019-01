Westland wordt een van de grootste shoppingcenters van het land

AG Real Estate heeft alle vergunningen definitief binnen voor de renovatie en uitbreiding van Westland Shopping Center. De totale oppervlakte gaat van 37.000 naar 50.000 vierkante meter.

Westland Shopping Center in Anderlecht is een van de oudste shoppingcenters van Brussel. Sinds de inhuldiging in 1972 gebeurden er geen noemenswaardige aanpassingen.

Het winkelcomplex was dringend aan een facelift toe. Het aantal bezoekers viel de voorbije jaren terug van 8 miljoen naar 5,7 miljoen vorig jaar. De leegstand zit er in de vork van 5 tot 7 procent.

Ontspanning

De investeringen 'van tientallen miljoenen euro's' moeten het winkelcentrum in tijden van e-commerce een nieuw elan geven. Het complex telt vandaag 100 winkels. Door de uitbreiding zullen er vooral grotere winkeloppervlakten van 2.000 tot 2.500 vierkante meter bijkomen. Voor een derde van de ruim 12.000 vierkante meter extra is al een huurder gevonden.

Er gaat meer aandacht naar eten en vrije tijd. Het architectenbureau DDS+ en de binnenhuisontwerpers van Outsign spelen sterk in op ontspanningsmogelijkheden.

Westland wordt ook groener en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 1.600 naar 2.300. De huidige parking wordt vaak gebruikt bij thuiswedstrijden van de voetbalclub Anderlecht.

Neo

De werken starten nog dit kwartaal. Ze zullen 18 à 24 maanden duren. Al die tijd blijft het shoppingcenter open.

Westland heeft een verzorgingsgebied van drie miljoen inwoners. AG Real Estate heeft geen schrik van The Mall of Brussels, het superwinkelcomplex (7.000 vierkante meter) rond Neo, het project voor de herontwikkeling van de Heizelvakte. 'We hebben de ambitie om opnieuw zeven miljoen bezoekers en meer te halen', stelt Sam Perneel, hoofd Asset Management Retail bij AG Real Estate.

Vierde grootste

Door de uitbreiding wordt Westland Shopping Center in winkeloppervlakte een van de grootste shoppingcenters van het land. Enkel Wijnegem (61.000 vierkante meter) en L'Esplanade in Louvain-la-Neuve (56.000 vierkante meter) zijn beduidend groter. Westland wordt met 50.000 vierkante meter bijna even groot als City2 (51.000 vierkante meter) dat vlakbij de Nieuwstraat in het centrum van Brussel ligt.

Zowel The Mall of Europe als Uplace ambiëren een beduidend groter project van telkens 72.000 vierkante meter winkeloppervlakte. Het is nog onduidelijk of en wanneer die projecten kunnen starten.

City2

AG Real Estate, de vastgoedtak van de verzekeraar, is een belangrijke speler op de markt van het retailvastgoed in België. Het is in Brussel onder meer eigenaar van City2 en The Mint. Ook die shoppingcenters werden de voorbije jaren fors gerenoveerd.

Westland kwam in 2012 in handen van AG Real Estate na een bod van 80 miljoen euro op de vastgoedcertificaten Westland Shopping en Westland 2004.